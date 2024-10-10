SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WBLK_VAN
Bier Sukhamongkolsawat

WBLK_VAN

Bier Sukhamongkolsawat
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 783%
VantageFX-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 855
Kârla kapanan işlemler:
8 638 (72.86%)
Zararla kapanan işlemler:
3 217 (27.14%)
En iyi işlem:
767.84 USD
En kötü işlem:
-264.69 USD
Brüt kâr:
40 243.73 USD (1 793 170 pips)
Brüt zarar:
-27 751.10 USD (1 588 582 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (150.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 030.73 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
227.88%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
158
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.22
Alış işlemleri:
5 682 (47.93%)
Satış işlemleri:
6 173 (52.07%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
4.66 USD
Ortalama zarar:
-8.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
97 (-9.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-802.58 USD (8)
Aylık büyüme:
-9.07%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 222.16 USD (11.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.79% (1 222.16 USD)
Varlığa göre:
90.94% (4 590.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 1562
GBPCAD+ 1540
GBPUSD+ 1467
GBPAUD+ 1288
USDCAD+ 1222
AUDCAD+ 966
AUDUSD+ 872
NZDCAD+ 784
EURCHF+ 624
AUDCHF+ 621
AUDNZD+ 440
EURGBP+ 400
USDSGD+ 53
HK50.r 13
NVIDIA 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 2.5K
GBPCAD+ 1.2K
GBPUSD+ 2.6K
GBPAUD+ 301
USDCAD+ 1.4K
AUDCAD+ 1.1K
AUDUSD+ 1.7K
NZDCAD+ 605
EURCHF+ 1.2K
AUDCHF+ 859
AUDNZD+ -1K
EURGBP+ 98
USDSGD+ -34
HK50.r 6
NVIDIA -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 38K
GBPCAD+ -8.1K
GBPUSD+ 12K
GBPAUD+ -69K
USDCAD+ 37K
AUDCAD+ 71K
AUDUSD+ 64K
NZDCAD+ 31K
EURCHF+ 48K
AUDCHF+ 17K
AUDNZD+ -17K
EURGBP+ -10K
USDSGD+ -6.2K
HK50.r 506
NVIDIA -901
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +767.84 USD
En kötü işlem: -265 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +150.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageFX-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.23 21:33
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.27 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.05 21:28
No swaps are charged
2025.05.05 21:28
No swaps are charged
2025.05.02 21:03
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
