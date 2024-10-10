- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11 855
Kârla kapanan işlemler:
8 638 (72.86%)
Zararla kapanan işlemler:
3 217 (27.14%)
En iyi işlem:
767.84 USD
En kötü işlem:
-264.69 USD
Brüt kâr:
40 243.73 USD (1 793 170 pips)
Brüt zarar:
-27 751.10 USD (1 588 582 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (150.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 030.73 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
227.88%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
158
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.22
Alış işlemleri:
5 682 (47.93%)
Satış işlemleri:
6 173 (52.07%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
4.66 USD
Ortalama zarar:
-8.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
97 (-9.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-802.58 USD (8)
Aylık büyüme:
-9.07%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 222.16 USD (11.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.79% (1 222.16 USD)
Varlığa göre:
90.94% (4 590.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1562
|GBPCAD+
|1540
|GBPUSD+
|1467
|GBPAUD+
|1288
|USDCAD+
|1222
|AUDCAD+
|966
|AUDUSD+
|872
|NZDCAD+
|784
|EURCHF+
|624
|AUDCHF+
|621
|AUDNZD+
|440
|EURGBP+
|400
|USDSGD+
|53
|HK50.r
|13
|NVIDIA
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD+
|2.5K
|GBPCAD+
|1.2K
|GBPUSD+
|2.6K
|GBPAUD+
|301
|USDCAD+
|1.4K
|AUDCAD+
|1.1K
|AUDUSD+
|1.7K
|NZDCAD+
|605
|EURCHF+
|1.2K
|AUDCHF+
|859
|AUDNZD+
|-1K
|EURGBP+
|98
|USDSGD+
|-34
|HK50.r
|6
|NVIDIA
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD+
|38K
|GBPCAD+
|-8.1K
|GBPUSD+
|12K
|GBPAUD+
|-69K
|USDCAD+
|37K
|AUDCAD+
|71K
|AUDUSD+
|64K
|NZDCAD+
|31K
|EURCHF+
|48K
|AUDCHF+
|17K
|AUDNZD+
|-17K
|EURGBP+
|-10K
|USDSGD+
|-6.2K
|HK50.r
|506
|NVIDIA
|-901
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +767.84 USD
En kötü işlem: -265 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +150.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageFX-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok