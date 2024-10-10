- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11 855
Profit Trade:
8 638 (72.86%)
Loss Trade:
3 217 (27.14%)
Best Trade:
767.84 USD
Worst Trade:
-264.69 USD
Profitto lordo:
40 243.73 USD (1 793 170 pips)
Perdita lorda:
-27 751.10 USD (1 588 582 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (150.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 030.73 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
227.88%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
158
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.22
Long Trade:
5 682 (47.93%)
Short Trade:
6 173 (52.07%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
4.66 USD
Perdita media:
-8.63 USD
Massime perdite consecutive:
97 (-9.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-802.58 USD (8)
Crescita mensile:
-8.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 222.16 USD (11.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.79% (1 222.16 USD)
Per equità:
90.94% (4 590.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1562
|GBPCAD+
|1540
|GBPUSD+
|1467
|GBPAUD+
|1288
|USDCAD+
|1222
|AUDCAD+
|966
|AUDUSD+
|872
|NZDCAD+
|784
|EURCHF+
|624
|AUDCHF+
|621
|AUDNZD+
|440
|EURGBP+
|400
|USDSGD+
|53
|HK50.r
|13
|NVIDIA
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|2.5K
|GBPCAD+
|1.2K
|GBPUSD+
|2.6K
|GBPAUD+
|301
|USDCAD+
|1.4K
|AUDCAD+
|1.1K
|AUDUSD+
|1.7K
|NZDCAD+
|605
|EURCHF+
|1.2K
|AUDCHF+
|859
|AUDNZD+
|-1K
|EURGBP+
|98
|USDSGD+
|-34
|HK50.r
|6
|NVIDIA
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|38K
|GBPCAD+
|-8.1K
|GBPUSD+
|12K
|GBPAUD+
|-69K
|USDCAD+
|37K
|AUDCAD+
|71K
|AUDUSD+
|64K
|NZDCAD+
|31K
|EURCHF+
|48K
|AUDCHF+
|17K
|AUDNZD+
|-17K
|EURGBP+
|-10K
|USDSGD+
|-6.2K
|HK50.r
|506
|NVIDIA
|-901
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +767.84 USD
Worst Trade: -265 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +150.97 USD
Massima perdita consecutiva: -9.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageFX-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni