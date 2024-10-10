SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WBLK_VAN
Bier Sukhamongkolsawat

WBLK_VAN

Bier Sukhamongkolsawat
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 783%
VantageFX-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 855
Profit Trade:
8 638 (72.86%)
Loss Trade:
3 217 (27.14%)
Best Trade:
767.84 USD
Worst Trade:
-264.69 USD
Profitto lordo:
40 243.73 USD (1 793 170 pips)
Perdita lorda:
-27 751.10 USD (1 588 582 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (150.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 030.73 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
227.88%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
158
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.22
Long Trade:
5 682 (47.93%)
Short Trade:
6 173 (52.07%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
4.66 USD
Perdita media:
-8.63 USD
Massime perdite consecutive:
97 (-9.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-802.58 USD (8)
Crescita mensile:
-8.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 222.16 USD (11.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.79% (1 222.16 USD)
Per equità:
90.94% (4 590.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 1562
GBPCAD+ 1540
GBPUSD+ 1467
GBPAUD+ 1288
USDCAD+ 1222
AUDCAD+ 966
AUDUSD+ 872
NZDCAD+ 784
EURCHF+ 624
AUDCHF+ 621
AUDNZD+ 440
EURGBP+ 400
USDSGD+ 53
HK50.r 13
NVIDIA 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 2.5K
GBPCAD+ 1.2K
GBPUSD+ 2.6K
GBPAUD+ 301
USDCAD+ 1.4K
AUDCAD+ 1.1K
AUDUSD+ 1.7K
NZDCAD+ 605
EURCHF+ 1.2K
AUDCHF+ 859
AUDNZD+ -1K
EURGBP+ 98
USDSGD+ -34
HK50.r 6
NVIDIA -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 38K
GBPCAD+ -8.1K
GBPUSD+ 12K
GBPAUD+ -69K
USDCAD+ 37K
AUDCAD+ 71K
AUDUSD+ 64K
NZDCAD+ 31K
EURCHF+ 48K
AUDCHF+ 17K
AUDNZD+ -17K
EURGBP+ -10K
USDSGD+ -6.2K
HK50.r 506
NVIDIA -901
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +767.84 USD
Worst Trade: -265 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +150.97 USD
Massima perdita consecutiva: -9.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageFX-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.27 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.05 21:28
No swaps are charged
2025.05.05 21:28
No swaps are charged
2025.05.02 21:03
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
