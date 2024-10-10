SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WBLK_VAN
Bier Sukhamongkolsawat

WBLK_VAN

Bier Sukhamongkolsawat
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 782%
VantageFX-Live 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11 846
Bénéfice trades:
8 632 (72.86%)
Perte trades:
3 214 (27.13%)
Meilleure transaction:
767.84 USD
Pire transaction:
-264.69 USD
Bénéfice brut:
40 228.37 USD (1 792 064 pips)
Perte brute:
-27 744.69 USD (1 587 983 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (150.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 030.73 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
227.88%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
160
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.21
Longs trades:
5 674 (47.90%)
Courts trades:
6 172 (52.10%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
1.05 USD
Bénéfice moyen:
4.66 USD
Perte moyenne:
-8.63 USD
Pertes consécutives maximales:
97 (-9.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-802.58 USD (8)
Croissance mensuelle:
-9.24%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 222.16 USD (11.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.79% (1 222.16 USD)
Par fonds propres:
90.94% (4 590.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 1558
GBPCAD+ 1536
GBPUSD+ 1467
GBPAUD+ 1288
USDCAD+ 1222
AUDCAD+ 965
AUDUSD+ 872
NZDCAD+ 784
EURCHF+ 624
AUDCHF+ 621
AUDNZD+ 440
EURGBP+ 400
USDSGD+ 53
HK50.r 13
NVIDIA 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 2.5K
GBPCAD+ 1.2K
GBPUSD+ 2.6K
GBPAUD+ 301
USDCAD+ 1.4K
AUDCAD+ 1.1K
AUDUSD+ 1.7K
NZDCAD+ 605
EURCHF+ 1.2K
AUDCHF+ 859
AUDNZD+ -1K
EURGBP+ 98
USDSGD+ -34
HK50.r 6
NVIDIA -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 37K
GBPCAD+ -8.4K
GBPUSD+ 12K
GBPAUD+ -69K
USDCAD+ 37K
AUDCAD+ 71K
AUDUSD+ 64K
NZDCAD+ 31K
EURCHF+ 48K
AUDCHF+ 17K
AUDNZD+ -17K
EURGBP+ -10K
USDSGD+ -6.2K
HK50.r 506
NVIDIA -901
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +767.84 USD
Pire transaction: -265 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +150.97 USD
Perte consécutive maximale: -9.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageFX-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.27 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.05 21:28
No swaps are charged
2025.05.05 21:28
No swaps are charged
2025.05.02 21:03
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire