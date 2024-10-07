SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NP Sherlock
Nishant Piyushbhai Patel

NP Sherlock

Nishant Piyushbhai Patel
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 50%
Pepperstone-Edge01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
367
Kârla kapanan işlemler:
166 (45.23%)
Zararla kapanan işlemler:
201 (54.77%)
En iyi işlem:
1 752.68 USD
En kötü işlem:
-614.90 USD
Brüt kâr:
57 928.13 USD (27 285 532 pips)
Brüt zarar:
-46 429.99 USD (23 906 173 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (4 451.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 313.50 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
40.66%
Maks. mevduat yükü:
6.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
214 (58.31%)
Satış işlemleri:
153 (41.69%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
31.33 USD
Ortalama kâr:
348.96 USD
Ortalama zarar:
-230.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-3 596.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 596.45 USD (13)
Aylık büyüme:
7.50%
Yıllık tahmin:
90.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
409.10 USD
Maksimum:
6 744.77 USD (18.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.78% (6 744.77 USD)
Varlığa göre:
5.29% (1 332.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 286
ETHUSD 81
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 6.7K
ETHUSD 4.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3.3M
ETHUSD 138K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 752.68 USD
En kötü işlem: -615 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +4 451.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 596.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

NP AlgoCrat
İnceleme yok
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NP Sherlock
Ayda 3000 USD
50%
0
0
USD
18K
USD
50
100%
367
45%
41%
1.24
31.33
USD
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.