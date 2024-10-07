SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NP Sherlock
Nishant Piyushbhai Patel

NP Sherlock

Nishant Piyushbhai Patel
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2024 51%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
366
Bénéfice trades:
166 (45.35%)
Perte trades:
200 (54.64%)
Meilleure transaction:
1 752.68 USD
Pire transaction:
-614.90 USD
Bénéfice brut:
57 928.13 USD (27 285 532 pips)
Perte brute:
-46 332.12 USD (23 828 921 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (4 451.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 313.50 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
40.66%
Charge de dépôt maximale:
6.84%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
1.72
Longs trades:
214 (58.47%)
Courts trades:
152 (41.53%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
31.68 USD
Bénéfice moyen:
348.96 USD
Perte moyenne:
-231.66 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-3 596.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 596.45 USD (13)
Croissance mensuelle:
8.07%
Prévision annuelle:
97.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
409.10 USD
Maximal:
6 744.77 USD (18.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.78% (6 744.77 USD)
Par fonds propres:
5.29% (1 332.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 285
ETHUSD 81
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 6.8K
ETHUSD 4.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 3.3M
ETHUSD 138K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 752.68 USD
Pire transaction: -615 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +4 451.04 USD
Perte consécutive maximale: -3 596.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NP Sherlock
3000 USD par mois
51%
0
0
USD
19K
USD
50
100%
366
45%
41%
1.25
31.68
USD
27%
1:500
Copier

