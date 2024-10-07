SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NP Sherlock
Nishant Piyushbhai Patel

NP Sherlock

Nishant Piyushbhai Patel
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2024 50%
Pepperstone-Edge01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
367
Profit Trade:
166 (45.23%)
Loss Trade:
201 (54.77%)
Best Trade:
1 752.68 USD
Worst Trade:
-614.90 USD
Profitto lordo:
57 928.13 USD (27 285 532 pips)
Perdita lorda:
-46 429.99 USD (23 906 173 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (4 451.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 313.50 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
40.66%
Massimo carico di deposito:
6.84%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
214 (58.31%)
Short Trade:
153 (41.69%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
31.33 USD
Profitto medio:
348.96 USD
Perdita media:
-230.99 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-3 596.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 596.45 USD (13)
Crescita mensile:
7.50%
Previsione annuale:
90.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
409.10 USD
Massimale:
6 744.77 USD (18.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.78% (6 744.77 USD)
Per equità:
5.29% (1 332.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 286
ETHUSD 81
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 6.7K
ETHUSD 4.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 3.3M
ETHUSD 138K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 752.68 USD
Worst Trade: -615 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +4 451.04 USD
Massima perdita consecutiva: -3 596.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

NP AlgoCrat
Non ci sono recensioni
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 14:32
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.09 12:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NP Sherlock
3000USD al mese
50%
0
0
USD
18K
USD
50
100%
367
45%
41%
1.24
31.33
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.