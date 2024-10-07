- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
949
Kârla kapanan işlemler:
724 (76.29%)
Zararla kapanan işlemler:
225 (23.71%)
En iyi işlem:
30.60 USD
En kötü işlem:
-16.89 USD
Brüt kâr:
3 106.47 USD (18 803 pips)
Brüt zarar:
-692.52 USD (5 639 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (391.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
391.82 USD (61)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.23%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
80.76
Alış işlemleri:
426 (44.89%)
Satış işlemleri:
523 (55.11%)
Kâr faktörü:
4.49
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
4.29 USD
Ortalama zarar:
-3.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-22.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.62 USD (2)
Aylık büyüme:
0.68%
Yıllık tahmin:
8.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.89 USD (0.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (28.62 USD)
Varlığa göre:
65.30% (4 300.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|949
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.60 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +391.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FreshForex-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok