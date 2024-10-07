- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
949
Profit Trade:
724 (76.29%)
Loss Trade:
225 (23.71%)
Best Trade:
30.60 USD
Worst Trade:
-16.89 USD
Profitto lordo:
3 106.47 USD (18 803 pips)
Perdita lorda:
-692.52 USD (5 639 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (391.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
391.82 USD (61)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.23%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
80.76
Long Trade:
426 (44.89%)
Short Trade:
523 (55.11%)
Fattore di profitto:
4.49
Profitto previsto:
2.54 USD
Profitto medio:
4.29 USD
Perdita media:
-3.08 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-22.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.62 USD (2)
Crescita mensile:
0.68%
Previsione annuale:
8.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.89 USD (0.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (28.62 USD)
Per equità:
65.30% (4 300.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|949
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.60 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +391.82 USD
Massima perdita consecutiva: -22.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
StriforLLC-Live
|0.20 × 30
