СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Pelagia MT5
Natalyia Nikitina

Pelagia MT5

Natalyia Nikitina
0 отзывов
Надежность
63 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 57%
FreshForex-MT5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 142
Прибыльных трейдов:
866 (75.83%)
Убыточных трейдов:
276 (24.17%)
Лучший трейд:
30.60 USD
Худший трейд:
-16.89 USD
Общая прибыль:
3 639.24 USD (21 998 pips)
Общий убыток:
-774.17 USD (6 264 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (391.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
391.82 USD (61)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
64.96%
Макс. загрузка депозита:
10.23%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
77.12
Длинных трейдов:
518 (45.36%)
Коротких трейдов:
624 (54.64%)
Профит фактор:
4.70
Мат. ожидание:
2.51 USD
Средняя прибыль:
4.20 USD
Средний убыток:
-2.80 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-37.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.15 USD (7)
Прирост в месяц:
1.83%
Годовой прогноз:
22.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
37.15 USD (0.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.43% (28.62 USD)
По эквити:
65.30% (4 300.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1142
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 2.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.60 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +391.82 USD
Макс. убыток в серии: -37.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FreshForex-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

StriforLLC-Live
0.20 × 30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Информация для подписчиков

Для корректного копирования моих сигналов через сервис MQL5 необходимо учитывать несколько важных моментов. Во-первых, размер вашего депозита должен быть сопоставим с депозитом провайдера сигнала. Практика показывает, что оптимально иметь капитал на 10–15% больше, чем у автора сигнала. Это обеспечивает корректное копирование сделок в полном объёме и снижает вероятность отказа в открытии ордеров из-за недостатка маржи.

Пример: если мой рабочий депозит составляет 5000 USD, то для подписчика рекомендуется иметь капитал в диапазоне 5500–5750 USD. Такой подход позволит максимально точно воспроизводить сделки и сохранить пропорции между риском и доходностью.

Важно понимать, что финансовые рынки всегда связаны с риском. Доходность сигналов может варьироваться, и ни один трейдер не застрахован от просадок. Поэтому прежде чем оставлять положительный или отрицательный отзыв, убедитесь, что вы копируете сигналы именно тем капиталом, который готовы подвергнуть риску. Рынок — это пространство, где неизбежно чередуются периоды прибыли и убытков, и это часть естественного процесса торговли.

С уважением, Наталья


Нет отзывов
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 05:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 03:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 15:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 05:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.12 12:55
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.11 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 02:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 09:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pelagia MT5
30 USD в месяц
57%
0
0
USD
7.9K
USD
63
100%
1 142
75%
65%
4.70
2.51
USD
65%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.