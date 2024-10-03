SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Leon130mm1
Leovigildo Martinez Martinez

Leon130mm1

Leovigildo Martinez Martinez
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -19%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 056
Kârla kapanan işlemler:
310 (29.35%)
Zararla kapanan işlemler:
746 (70.64%)
En iyi işlem:
49.55 USD
En kötü işlem:
-65.50 USD
Brüt kâr:
905.26 USD (211 241 pips)
Brüt zarar:
-1 005.59 USD (241 345 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (115.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.85 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
77.78%
Maks. mevduat yükü:
99.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
643 (60.89%)
Satış işlemleri:
413 (39.11%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.10 USD
Ortalama kâr:
2.92 USD
Ortalama zarar:
-1.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
69 (-12.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.74 USD (27)
Aylık büyüme:
25.40%
Yıllık tahmin:
308.23%
Algo alım-satım:
12%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
263.55 USD
Maksimum:
263.93 USD (262.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.29% (264.42 USD)
Varlığa göre:
41.11% (71.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 258
USDCHF 122
NZDCAD 91
GBPUSD 75
AUDUSD 59
EURJPY 43
USDCAD 42
NZDCHF 34
USDJPY 32
EURGBP 26
NZDJPY 26
EURHUF 23
GBPJPY 18
EURCHF 16
CADJPY 15
AUDNZD 14
EURAUD 13
CHFJPY 12
USDDKK 9
EURCAD 8
EURZAR 7
CADCHF 7
AUDCAD 7
AUDJPY 7
EURPLN 7
GBPAUD 6
EURMXN 6
GBPSGD 5
EURNZD 5
EURDKK 5
GBPCAD 5
CADNOK 5
USDMXN 5
USDTRY 4
GBPZAR 4
ZARJPY 4
CHFNOK 4
GBPCHF 3
AUDSGD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 2
GBPNZD 2
USDHUF 2
EURSEK 2
EURHKD 2
GBPDKK 1
GBPPLN 1
EURCZK 1
USDNOK 1
USDHKD 1
SGDJPY 1
USDZAR 1
AUDCNH 1
USDCZK 1
GBPMXN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -112
USDCHF -11
NZDCAD -60
GBPUSD 38
AUDUSD -86
EURJPY 14
USDCAD -21
NZDCHF -7
USDJPY 20
EURGBP 10
NZDJPY -28
EURHUF -19
GBPJPY 47
EURCHF -3
CADJPY 20
AUDNZD 18
EURAUD 20
CHFJPY -23
USDDKK -6
EURCAD 5
EURZAR 9
CADCHF 36
AUDCAD 22
AUDJPY 18
EURPLN -1
GBPAUD 9
EURMXN -1
GBPSGD 0
EURNZD 4
EURDKK 0
GBPCAD 2
CADNOK -19
USDMXN 9
USDTRY 1
GBPZAR -1
ZARJPY -2
CHFNOK -14
GBPCHF 2
AUDSGD 3
NZDUSD -8
AUDCHF -12
GBPNZD 0
USDHUF -2
EURSEK -5
EURHKD 27
GBPDKK 0
GBPPLN 0
EURCZK 0
USDNOK 0
USDHKD 0
SGDJPY 1
USDZAR -2
AUDCNH 0
USDCZK 0
GBPMXN 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -17K
USDCHF -1.6K
NZDCAD -14K
GBPUSD 2.3K
AUDUSD -2.7K
EURJPY 4.4K
USDCAD 151
NZDCHF -5.8K
USDJPY -1K
EURGBP -568
NZDJPY -714
EURHUF -19K
GBPJPY 5.3K
EURCHF -416
CADJPY 81
AUDNZD -820
EURAUD 1.9K
CHFJPY -2.5K
USDDKK -2.9K
EURCAD -264
EURZAR 35K
CADCHF 257
AUDCAD 563
AUDJPY 1K
EURPLN -3.3K
GBPAUD -224
EURMXN -13K
GBPSGD -190
EURNZD 389
EURDKK -521
GBPCAD 255
CADNOK -10K
USDMXN 25K
USDTRY -3.4K
GBPZAR -3.1K
ZARJPY -125
CHFNOK -35K
GBPCHF 239
AUDSGD 179
NZDUSD -62
AUDCHF -254
GBPNZD -152
USDHUF -1.7K
EURSEK -1.4K
EURHKD 20K
GBPDKK 121
GBPPLN 0
EURCZK -5.1K
USDNOK 259
USDHKD -82
SGDJPY 411
USDZAR -1.5K
AUDCNH -57
USDCZK 4.6K
GBPMXN 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.55 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +115.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Trading.comMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Trading.comMarkets-MT5
0.69 × 13
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.03 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.24 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 10:09
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 07:34
No swaps are charged
2025.06.30 07:34
No swaps are charged
2025.06.30 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Leon130mm1
Ayda 30 USD
-19%
0
0
USD
307
USD
53
12%
1 056
29%
78%
0.90
-0.10
USD
67%
1:1
