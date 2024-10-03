SignauxSections
Leovigildo Martinez Martinez

Leon130mm1

Leovigildo Martinez Martinez
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -19%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 056
Bénéfice trades:
310 (29.35%)
Perte trades:
746 (70.64%)
Meilleure transaction:
49.55 USD
Pire transaction:
-65.50 USD
Bénéfice brut:
905.26 USD (211 241 pips)
Perte brute:
-1 005.59 USD (241 345 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (115.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
115.85 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
77.78%
Charge de dépôt maximale:
99.97%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
643 (60.89%)
Courts trades:
413 (39.11%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.10 USD
Bénéfice moyen:
2.92 USD
Perte moyenne:
-1.35 USD
Pertes consécutives maximales:
69 (-12.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-79.74 USD (27)
Croissance mensuelle:
25.40%
Prévision annuelle:
308.23%
Algo trading:
12%
Prélèvement par solde:
Absolu:
263.55 USD
Maximal:
263.93 USD (262.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.29% (264.42 USD)
Par fonds propres:
41.11% (71.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 258
USDCHF 122
NZDCAD 91
GBPUSD 75
AUDUSD 59
EURJPY 43
USDCAD 42
NZDCHF 34
USDJPY 32
EURGBP 26
NZDJPY 26
EURHUF 23
GBPJPY 18
EURCHF 16
CADJPY 15
AUDNZD 14
EURAUD 13
CHFJPY 12
USDDKK 9
EURCAD 8
EURZAR 7
CADCHF 7
AUDCAD 7
AUDJPY 7
EURPLN 7
GBPAUD 6
EURMXN 6
GBPSGD 5
EURNZD 5
EURDKK 5
GBPCAD 5
CADNOK 5
USDMXN 5
USDTRY 4
GBPZAR 4
ZARJPY 4
CHFNOK 4
GBPCHF 3
AUDSGD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 2
GBPNZD 2
USDHUF 2
EURSEK 2
EURHKD 2
GBPDKK 1
GBPPLN 1
EURCZK 1
USDNOK 1
USDHKD 1
SGDJPY 1
USDZAR 1
AUDCNH 1
USDCZK 1
GBPMXN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -112
USDCHF -11
NZDCAD -60
GBPUSD 38
AUDUSD -86
EURJPY 14
USDCAD -21
NZDCHF -7
USDJPY 20
EURGBP 10
NZDJPY -28
EURHUF -19
GBPJPY 47
EURCHF -3
CADJPY 20
AUDNZD 18
EURAUD 20
CHFJPY -23
USDDKK -6
EURCAD 5
EURZAR 9
CADCHF 36
AUDCAD 22
AUDJPY 18
EURPLN -1
GBPAUD 9
EURMXN -1
GBPSGD 0
EURNZD 4
EURDKK 0
GBPCAD 2
CADNOK -19
USDMXN 9
USDTRY 1
GBPZAR -1
ZARJPY -2
CHFNOK -14
GBPCHF 2
AUDSGD 3
NZDUSD -8
AUDCHF -12
GBPNZD 0
USDHUF -2
EURSEK -5
EURHKD 27
GBPDKK 0
GBPPLN 0
EURCZK 0
USDNOK 0
USDHKD 0
SGDJPY 1
USDZAR -2
AUDCNH 0
USDCZK 0
GBPMXN 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -17K
USDCHF -1.6K
NZDCAD -14K
GBPUSD 2.3K
AUDUSD -2.7K
EURJPY 4.4K
USDCAD 151
NZDCHF -5.8K
USDJPY -1K
EURGBP -568
NZDJPY -714
EURHUF -19K
GBPJPY 5.3K
EURCHF -416
CADJPY 81
AUDNZD -820
EURAUD 1.9K
CHFJPY -2.5K
USDDKK -2.9K
EURCAD -264
EURZAR 35K
CADCHF 257
AUDCAD 563
AUDJPY 1K
EURPLN -3.3K
GBPAUD -224
EURMXN -13K
GBPSGD -190
EURNZD 389
EURDKK -521
GBPCAD 255
CADNOK -10K
USDMXN 25K
USDTRY -3.4K
GBPZAR -3.1K
ZARJPY -125
CHFNOK -35K
GBPCHF 239
AUDSGD 179
NZDUSD -62
AUDCHF -254
GBPNZD -152
USDHUF -1.7K
EURSEK -1.4K
EURHKD 20K
GBPDKK 121
GBPPLN 0
EURCZK -5.1K
USDNOK 259
USDHKD -82
SGDJPY 411
USDZAR -1.5K
AUDCNH -57
USDCZK 4.6K
GBPMXN 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.55 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 27
Bénéfice consécutif maximal: +115.85 USD
Perte consécutive maximale: -12.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Trading.comMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trading.comMarkets-MT5
0.69 × 13
Aucun avis
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.03 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.24 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 10:09
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 07:34
No swaps are charged
2025.06.30 07:34
No swaps are charged
2025.06.30 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
