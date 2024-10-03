- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 056
Profit Trade:
310 (29.35%)
Loss Trade:
746 (70.64%)
Best Trade:
49.55 USD
Worst Trade:
-65.50 USD
Profitto lordo:
905.26 USD (211 241 pips)
Perdita lorda:
-1 005.59 USD (241 345 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (115.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.85 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
77.78%
Massimo carico di deposito:
99.97%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
643 (60.89%)
Short Trade:
413 (39.11%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
2.92 USD
Perdita media:
-1.35 USD
Massime perdite consecutive:
69 (-12.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.74 USD (27)
Crescita mensile:
25.40%
Previsione annuale:
308.23%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
263.55 USD
Massimale:
263.93 USD (262.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.29% (264.42 USD)
Per equità:
41.11% (71.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|258
|USDCHF
|122
|NZDCAD
|91
|GBPUSD
|75
|AUDUSD
|59
|EURJPY
|43
|USDCAD
|42
|NZDCHF
|34
|USDJPY
|32
|EURGBP
|26
|NZDJPY
|26
|EURHUF
|23
|GBPJPY
|18
|EURCHF
|16
|CADJPY
|15
|AUDNZD
|14
|EURAUD
|13
|CHFJPY
|12
|USDDKK
|9
|EURCAD
|8
|EURZAR
|7
|CADCHF
|7
|AUDCAD
|7
|AUDJPY
|7
|EURPLN
|7
|GBPAUD
|6
|EURMXN
|6
|GBPSGD
|5
|EURNZD
|5
|EURDKK
|5
|GBPCAD
|5
|CADNOK
|5
|USDMXN
|5
|USDTRY
|4
|GBPZAR
|4
|ZARJPY
|4
|CHFNOK
|4
|GBPCHF
|3
|AUDSGD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|USDHUF
|2
|EURSEK
|2
|EURHKD
|2
|GBPDKK
|1
|GBPPLN
|1
|EURCZK
|1
|USDNOK
|1
|USDHKD
|1
|SGDJPY
|1
|USDZAR
|1
|AUDCNH
|1
|USDCZK
|1
|GBPMXN
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-112
|USDCHF
|-11
|NZDCAD
|-60
|GBPUSD
|38
|AUDUSD
|-86
|EURJPY
|14
|USDCAD
|-21
|NZDCHF
|-7
|USDJPY
|20
|EURGBP
|10
|NZDJPY
|-28
|EURHUF
|-19
|GBPJPY
|47
|EURCHF
|-3
|CADJPY
|20
|AUDNZD
|18
|EURAUD
|20
|CHFJPY
|-23
|USDDKK
|-6
|EURCAD
|5
|EURZAR
|9
|CADCHF
|36
|AUDCAD
|22
|AUDJPY
|18
|EURPLN
|-1
|GBPAUD
|9
|EURMXN
|-1
|GBPSGD
|0
|EURNZD
|4
|EURDKK
|0
|GBPCAD
|2
|CADNOK
|-19
|USDMXN
|9
|USDTRY
|1
|GBPZAR
|-1
|ZARJPY
|-2
|CHFNOK
|-14
|GBPCHF
|2
|AUDSGD
|3
|NZDUSD
|-8
|AUDCHF
|-12
|GBPNZD
|0
|USDHUF
|-2
|EURSEK
|-5
|EURHKD
|27
|GBPDKK
|0
|GBPPLN
|0
|EURCZK
|0
|USDNOK
|0
|USDHKD
|0
|SGDJPY
|1
|USDZAR
|-2
|AUDCNH
|0
|USDCZK
|0
|GBPMXN
|6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-17K
|USDCHF
|-1.6K
|NZDCAD
|-14K
|GBPUSD
|2.3K
|AUDUSD
|-2.7K
|EURJPY
|4.4K
|USDCAD
|151
|NZDCHF
|-5.8K
|USDJPY
|-1K
|EURGBP
|-568
|NZDJPY
|-714
|EURHUF
|-19K
|GBPJPY
|5.3K
|EURCHF
|-416
|CADJPY
|81
|AUDNZD
|-820
|EURAUD
|1.9K
|CHFJPY
|-2.5K
|USDDKK
|-2.9K
|EURCAD
|-264
|EURZAR
|35K
|CADCHF
|257
|AUDCAD
|563
|AUDJPY
|1K
|EURPLN
|-3.3K
|GBPAUD
|-224
|EURMXN
|-13K
|GBPSGD
|-190
|EURNZD
|389
|EURDKK
|-521
|GBPCAD
|255
|CADNOK
|-10K
|USDMXN
|25K
|USDTRY
|-3.4K
|GBPZAR
|-3.1K
|ZARJPY
|-125
|CHFNOK
|-35K
|GBPCHF
|239
|AUDSGD
|179
|NZDUSD
|-62
|AUDCHF
|-254
|GBPNZD
|-152
|USDHUF
|-1.7K
|EURSEK
|-1.4K
|EURHKD
|20K
|GBPDKK
|121
|GBPPLN
|0
|EURCZK
|-5.1K
|USDNOK
|259
|USDHKD
|-82
|SGDJPY
|411
|USDZAR
|-1.5K
|AUDCNH
|-57
|USDCZK
|4.6K
|GBPMXN
|17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.55 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +115.85 USD
Massima perdita consecutiva: -12.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Trading.comMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trading.comMarkets-MT5
|0.69 × 13
