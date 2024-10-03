SegnaliSezioni
Leovigildo Martinez Martinez

Leon130mm1

Leovigildo Martinez Martinez
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -19%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 056
Profit Trade:
310 (29.35%)
Loss Trade:
746 (70.64%)
Best Trade:
49.55 USD
Worst Trade:
-65.50 USD
Profitto lordo:
905.26 USD (211 241 pips)
Perdita lorda:
-1 005.59 USD (241 345 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (115.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.85 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
77.78%
Massimo carico di deposito:
99.97%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
643 (60.89%)
Short Trade:
413 (39.11%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
2.92 USD
Perdita media:
-1.35 USD
Massime perdite consecutive:
69 (-12.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.74 USD (27)
Crescita mensile:
25.40%
Previsione annuale:
308.23%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
263.55 USD
Massimale:
263.93 USD (262.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.29% (264.42 USD)
Per equità:
41.11% (71.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 258
USDCHF 122
NZDCAD 91
GBPUSD 75
AUDUSD 59
EURJPY 43
USDCAD 42
NZDCHF 34
USDJPY 32
EURGBP 26
NZDJPY 26
EURHUF 23
GBPJPY 18
EURCHF 16
CADJPY 15
AUDNZD 14
EURAUD 13
CHFJPY 12
USDDKK 9
EURCAD 8
EURZAR 7
CADCHF 7
AUDCAD 7
AUDJPY 7
EURPLN 7
GBPAUD 6
EURMXN 6
GBPSGD 5
EURNZD 5
EURDKK 5
GBPCAD 5
CADNOK 5
USDMXN 5
USDTRY 4
GBPZAR 4
ZARJPY 4
CHFNOK 4
GBPCHF 3
AUDSGD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 2
GBPNZD 2
USDHUF 2
EURSEK 2
EURHKD 2
GBPDKK 1
GBPPLN 1
EURCZK 1
USDNOK 1
USDHKD 1
SGDJPY 1
USDZAR 1
AUDCNH 1
USDCZK 1
GBPMXN 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -112
USDCHF -11
NZDCAD -60
GBPUSD 38
AUDUSD -86
EURJPY 14
USDCAD -21
NZDCHF -7
USDJPY 20
EURGBP 10
NZDJPY -28
EURHUF -19
GBPJPY 47
EURCHF -3
CADJPY 20
AUDNZD 18
EURAUD 20
CHFJPY -23
USDDKK -6
EURCAD 5
EURZAR 9
CADCHF 36
AUDCAD 22
AUDJPY 18
EURPLN -1
GBPAUD 9
EURMXN -1
GBPSGD 0
EURNZD 4
EURDKK 0
GBPCAD 2
CADNOK -19
USDMXN 9
USDTRY 1
GBPZAR -1
ZARJPY -2
CHFNOK -14
GBPCHF 2
AUDSGD 3
NZDUSD -8
AUDCHF -12
GBPNZD 0
USDHUF -2
EURSEK -5
EURHKD 27
GBPDKK 0
GBPPLN 0
EURCZK 0
USDNOK 0
USDHKD 0
SGDJPY 1
USDZAR -2
AUDCNH 0
USDCZK 0
GBPMXN 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -17K
USDCHF -1.6K
NZDCAD -14K
GBPUSD 2.3K
AUDUSD -2.7K
EURJPY 4.4K
USDCAD 151
NZDCHF -5.8K
USDJPY -1K
EURGBP -568
NZDJPY -714
EURHUF -19K
GBPJPY 5.3K
EURCHF -416
CADJPY 81
AUDNZD -820
EURAUD 1.9K
CHFJPY -2.5K
USDDKK -2.9K
EURCAD -264
EURZAR 35K
CADCHF 257
AUDCAD 563
AUDJPY 1K
EURPLN -3.3K
GBPAUD -224
EURMXN -13K
GBPSGD -190
EURNZD 389
EURDKK -521
GBPCAD 255
CADNOK -10K
USDMXN 25K
USDTRY -3.4K
GBPZAR -3.1K
ZARJPY -125
CHFNOK -35K
GBPCHF 239
AUDSGD 179
NZDUSD -62
AUDCHF -254
GBPNZD -152
USDHUF -1.7K
EURSEK -1.4K
EURHKD 20K
GBPDKK 121
GBPPLN 0
EURCZK -5.1K
USDNOK 259
USDHKD -82
SGDJPY 411
USDZAR -1.5K
AUDCNH -57
USDCZK 4.6K
GBPMXN 17K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.55 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +115.85 USD
Massima perdita consecutiva: -12.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Trading.comMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trading.comMarkets-MT5
0.69 × 13
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.03 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 18:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.24 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 10:09
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 07:34
No swaps are charged
2025.06.30 07:34
No swaps are charged
2025.06.30 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
