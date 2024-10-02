SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Easy muney
Ademola Temenu

Easy muney

Ademola Temenu
0 inceleme
Güvenilirlik
125 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 172%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 746
Kârla kapanan işlemler:
1 163 (42.35%)
Zararla kapanan işlemler:
1 583 (57.65%)
En iyi işlem:
2 084.80 GBP
En kötü işlem:
-404.50 GBP
Brüt kâr:
49 161.37 GBP (1 976 553 pips)
Brüt zarar:
-39 480.01 GBP (1 076 325 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (111.86 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
3 410.04 GBP (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
96.81%
Maks. mevduat yükü:
5.72%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
2 062 (75.09%)
Satış işlemleri:
684 (24.91%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
3.53 GBP
Ortalama kâr:
42.27 GBP
Ortalama zarar:
-24.94 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
47 (-1 592.86 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 592.86 GBP (47)
Aylık büyüme:
29.80%
Yıllık tahmin:
362.90%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
488.71 GBP
Maksimum:
6 845.11 GBP (28.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.76% (6 834.64 GBP)
Varlığa göre:
3.22% (168.77 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2398
AUDCAD 135
NZDCAD 113
AUDNZD 89
XAUJPY 6
XAGUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10K
AUDCAD 401
NZDCAD 267
AUDNZD 209
XAUJPY 1.4K
XAGUSD 111
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 655K
AUDCAD 4.1K
NZDCAD 3.1K
AUDNZD 5.4K
XAUJPY 218K
XAGUSD 15K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 084.80 GBP
En kötü işlem: -405 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 47
Maksimum ardışık kâr: +111.86 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1 592.86 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
Ava-Real 4
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live32
0.13 × 15
ICMarketsSC-Live03
0.15 × 180
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.21 × 204
ICMarkets-Live14
0.28 × 25
BlueberryMarkets-Live
0.33 × 3
İnceleme yok
2025.08.28 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 04:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 02:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 23:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 03:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 00:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 02:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.