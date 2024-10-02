- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 746
Kârla kapanan işlemler:
1 163 (42.35%)
Zararla kapanan işlemler:
1 583 (57.65%)
En iyi işlem:
2 084.80 GBP
En kötü işlem:
-404.50 GBP
Brüt kâr:
49 161.37 GBP (1 976 553 pips)
Brüt zarar:
-39 480.01 GBP (1 076 325 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (111.86 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
3 410.04 GBP (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
96.81%
Maks. mevduat yükü:
5.72%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
2 062 (75.09%)
Satış işlemleri:
684 (24.91%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
3.53 GBP
Ortalama kâr:
42.27 GBP
Ortalama zarar:
-24.94 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
47 (-1 592.86 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 592.86 GBP (47)
Aylık büyüme:
29.80%
Yıllık tahmin:
362.90%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
488.71 GBP
Maksimum:
6 845.11 GBP (28.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.76% (6 834.64 GBP)
Varlığa göre:
3.22% (168.77 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2398
|AUDCAD
|135
|NZDCAD
|113
|AUDNZD
|89
|XAUJPY
|6
|XAGUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10K
|AUDCAD
|401
|NZDCAD
|267
|AUDNZD
|209
|XAUJPY
|1.4K
|XAGUSD
|111
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|655K
|AUDCAD
|4.1K
|NZDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|5.4K
|XAUJPY
|218K
|XAGUSD
|15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 084.80 GBP
En kötü işlem: -405 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 47
Maksimum ardışık kâr: +111.86 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1 592.86 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
Ava-Real 4
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|0.15 × 180
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.21 × 204
|
ICMarkets-Live14
|0.28 × 25
|
BlueberryMarkets-Live
|0.33 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
172%
0
0
USD
USD
8.7K
GBP
GBP
125
98%
2 746
42%
97%
1.24
3.53
GBP
GBP
53%
1:500