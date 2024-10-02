SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Easy muney
Ademola Temenu

Easy muney

Ademola Temenu
0 recensioni
Affidabilità
125 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 172%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 746
Profit Trade:
1 163 (42.35%)
Loss Trade:
1 583 (57.65%)
Best Trade:
2 084.80 GBP
Worst Trade:
-404.50 GBP
Profitto lordo:
49 161.37 GBP (1 976 553 pips)
Perdita lorda:
-39 480.01 GBP (1 076 325 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (111.86 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
3 410.04 GBP (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
96.81%
Massimo carico di deposito:
5.72%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
2 062 (75.09%)
Short Trade:
684 (24.91%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
3.53 GBP
Profitto medio:
42.27 GBP
Perdita media:
-24.94 GBP
Massime perdite consecutive:
47 (-1 592.86 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-1 592.86 GBP (47)
Crescita mensile:
25.33%
Previsione annuale:
306.61%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
488.71 GBP
Massimale:
6 845.11 GBP (28.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.76% (6 834.64 GBP)
Per equità:
3.22% (168.77 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2398
AUDCAD 135
NZDCAD 113
AUDNZD 89
XAUJPY 6
XAGUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10K
AUDCAD 401
NZDCAD 267
AUDNZD 209
XAUJPY 1.4K
XAGUSD 111
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 655K
AUDCAD 4.1K
NZDCAD 3.1K
AUDNZD 5.4K
XAUJPY 218K
XAGUSD 15K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 084.80 GBP
Worst Trade: -405 GBP
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 47
Massimo profitto consecutivo: +111.86 GBP
Massima perdita consecutiva: -1 592.86 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
Ava-Real 4
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live32
0.13 × 15
ICMarketsSC-Live03
0.15 × 180
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.21 × 204
ICMarkets-Live14
0.28 × 25
BlueberryMarkets-Live
0.33 × 3
130 più
Non ci sono recensioni
