Ademola Temenu

Easy muney

Ademola Temenu
0 avis
Fiabilité
125 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 165%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 740
Bénéfice trades:
1 159 (42.29%)
Perte trades:
1 581 (57.70%)
Meilleure transaction:
2 084.80 GBP
Pire transaction:
-404.50 GBP
Bénéfice brut:
48 915.31 GBP (1 969 051 pips)
Perte brute:
-39 450.07 GBP (1 074 333 pips)
Gains consécutifs maximales:
59 (111.86 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
3 410.04 GBP (12)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
96.81%
Charge de dépôt maximale:
5.72%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.38
Longs trades:
2 056 (75.04%)
Courts trades:
684 (24.96%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
3.45 GBP
Bénéfice moyen:
42.20 GBP
Perte moyenne:
-24.95 GBP
Pertes consécutives maximales:
47 (-1 592.86 GBP)
Perte consécutive maximale:
-1 592.86 GBP (47)
Croissance mensuelle:
16.99%
Prévision annuelle:
204.67%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
488.71 GBP
Maximal:
6 845.11 GBP (28.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.76% (6 834.64 GBP)
Par fonds propres:
3.22% (168.77 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2392
AUDCAD 135
NZDCAD 113
AUDNZD 89
XAUJPY 6
XAGUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.8K
AUDCAD 401
NZDCAD 267
AUDNZD 209
XAUJPY 1.4K
XAGUSD 111
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 649K
AUDCAD 4.1K
NZDCAD 3.1K
AUDNZD 5.4K
XAUJPY 218K
XAGUSD 15K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 084.80 GBP
Pire transaction: -405 GBP
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 47
Bénéfice consécutif maximal: +111.86 GBP
Perte consécutive maximale: -1 592.86 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
Ava-Real 4
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live32
0.13 × 15
ICMarketsSC-Live03
0.15 × 180
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.21 × 204
ICMarkets-Live14
0.28 × 25
BlueberryMarkets-Live
0.33 × 3
130 plus...
