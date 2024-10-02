- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 740
Bénéfice trades:
1 159 (42.29%)
Perte trades:
1 581 (57.70%)
Meilleure transaction:
2 084.80 GBP
Pire transaction:
-404.50 GBP
Bénéfice brut:
48 915.31 GBP (1 969 051 pips)
Perte brute:
-39 450.07 GBP (1 074 333 pips)
Gains consécutifs maximales:
59 (111.86 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
3 410.04 GBP (12)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
96.81%
Charge de dépôt maximale:
5.72%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.38
Longs trades:
2 056 (75.04%)
Courts trades:
684 (24.96%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
3.45 GBP
Bénéfice moyen:
42.20 GBP
Perte moyenne:
-24.95 GBP
Pertes consécutives maximales:
47 (-1 592.86 GBP)
Perte consécutive maximale:
-1 592.86 GBP (47)
Croissance mensuelle:
16.99%
Prévision annuelle:
204.67%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
488.71 GBP
Maximal:
6 845.11 GBP (28.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.76% (6 834.64 GBP)
Par fonds propres:
3.22% (168.77 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2392
|AUDCAD
|135
|NZDCAD
|113
|AUDNZD
|89
|XAUJPY
|6
|XAGUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|9.8K
|AUDCAD
|401
|NZDCAD
|267
|AUDNZD
|209
|XAUJPY
|1.4K
|XAGUSD
|111
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|649K
|AUDCAD
|4.1K
|NZDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|5.4K
|XAUJPY
|218K
|XAGUSD
|15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 084.80 GBP
Pire transaction: -405 GBP
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 47
Bénéfice consécutif maximal: +111.86 GBP
Perte consécutive maximale: -1 592.86 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
Ava-Real 4
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|0.15 × 180
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.21 × 204
|
ICMarkets-Live14
|0.28 × 25
|
BlueberryMarkets-Live
|0.33 × 3
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
165%
0
0
USD
USD
8.5K
GBP
GBP
125
98%
2 740
42%
97%
1.23
3.45
GBP
GBP
53%
1:500