Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 Axi-US06-Live 0.00 × 1 Valutrades-Real 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 3 Ava-Real 4 0.00 × 1 OrbexGlobal-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 6 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 2 ICMarkets-Live09 0.00 × 6 ICMarkets-Live08 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 1 ICMarkets-Live11 0.00 × 1 ICMarkets-Live20 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live32 0.13 × 15 ICMarketsSC-Live03 0.15 × 180 ICMarketsSC-Live11 0.20 × 10 ICMarketsSC-Live27 0.21 × 204 ICMarkets-Live14 0.28 × 25 BlueberryMarkets-Live 0.33 × 3 130 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou