- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
826
Kârla kapanan işlemler:
559 (67.67%)
Zararla kapanan işlemler:
267 (32.32%)
En iyi işlem:
289.30 USD
En kötü işlem:
-139.89 USD
Brüt kâr:
8 256.15 USD (128 794 pips)
Brüt zarar:
-4 334.07 USD (77 038 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (159.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
370.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
49.42%
Maks. mevduat yükü:
10.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.77
Alış işlemleri:
341 (41.28%)
Satış işlemleri:
485 (58.72%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
4.75 USD
Ortalama kâr:
14.77 USD
Ortalama zarar:
-16.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-139.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.52 USD (2)
Aylık büyüme:
4.90%
Yıllık tahmin:
59.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
265.47 USD (5.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.87% (265.47 USD)
Varlığa göre:
28.89% (1 111.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|345
|AUDNZD
|260
|AUDCAD
|221
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|1.8K
|AUDNZD
|877
|AUDCAD
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|25K
|AUDNZD
|8.6K
|AUDCAD
|18K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +289.30 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +159.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -139.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 78
|
ICMarketsSC-Live15
|0.53 × 60
|
Coinexx-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.68 × 62
|
ICMarketsSC-Live32
|0.70 × 1453
|
ICMarketsSC-Live05
|0.77 × 166
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 100
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.54 × 69
|
ICMarketsSC-Live23
|1.60 × 298
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 441
|
ICMarketsSC-Live24
|1.79 × 384
|
ICMarketsSC-Live27
|1.90 × 40
|
ICMarketsSC-Live03
|2.62 × 76
|
VantageInternational-Live 10
|3.13 × 93
|
Darwinex-Live
|3.33 × 249
|
TradersWay-Live 2
|3.50 × 2
|
EagleFX-Live
|3.78 × 18
Requirements:
Account: Raw Spread
Minimum : 500$
Leverage: 1:500
Pair: NZDCAD , AUDNZD , AUDCAD
Monthly Profit Target: 3 to 7%
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
241%
1
6.5K
USD
USD
3.7K
USD
USD
99
100%
826
67%
49%
1.90
4.75
USD
USD
29%
1:500