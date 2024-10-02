SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICmarket EA 3 CurrencyPair
Mr Apichate Apichartkriangkrai

ICmarket EA 3 CurrencyPair

Mr Apichate Apichartkriangkrai
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
1 / 6.5K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 241%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
826
Kârla kapanan işlemler:
559 (67.67%)
Zararla kapanan işlemler:
267 (32.32%)
En iyi işlem:
289.30 USD
En kötü işlem:
-139.89 USD
Brüt kâr:
8 256.15 USD (128 794 pips)
Brüt zarar:
-4 334.07 USD (77 038 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (159.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
370.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
49.42%
Maks. mevduat yükü:
10.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.77
Alış işlemleri:
341 (41.28%)
Satış işlemleri:
485 (58.72%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
4.75 USD
Ortalama kâr:
14.77 USD
Ortalama zarar:
-16.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-139.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.52 USD (2)
Aylık büyüme:
4.90%
Yıllık tahmin:
59.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
265.47 USD (5.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.87% (265.47 USD)
Varlığa göre:
28.89% (1 111.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 345
AUDNZD 260
AUDCAD 221
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.8K
AUDNZD 877
AUDCAD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 25K
AUDNZD 8.6K
AUDCAD 18K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +289.30 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +159.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -139.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 78
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 60
Coinexx-Demo
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 1453
ICMarketsSC-Live05
0.77 × 166
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 100
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 7
ThreeTrader-Live
1.54 × 69
ICMarketsSC-Live23
1.60 × 298
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 441
ICMarketsSC-Live24
1.79 × 384
ICMarketsSC-Live27
1.90 × 40
ICMarketsSC-Live03
2.62 × 76
VantageInternational-Live 10
3.13 × 93
Darwinex-Live
3.33 × 249
TradersWay-Live 2
3.50 × 2
EagleFX-Live
3.78 × 18
45 daha fazla...
Requirements:

Account: Raw Spread

Minimum : 500$

Leverage: 1:500

Pair: NZDCAD , AUDNZD , AUDCAD

Monthly Profit Target: 3 to 7%

İnceleme yok
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 11:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 16:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.02.27 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 06:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
