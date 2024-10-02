- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
826
Profit Trade:
559 (67.67%)
Loss Trade:
267 (32.32%)
Best Trade:
289.30 USD
Worst Trade:
-139.89 USD
Profitto lordo:
8 256.15 USD (128 794 pips)
Perdita lorda:
-4 334.07 USD (77 038 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (159.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
370.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
49.42%
Massimo carico di deposito:
10.50%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
14.77
Long Trade:
341 (41.28%)
Short Trade:
485 (58.72%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
4.75 USD
Profitto medio:
14.77 USD
Perdita media:
-16.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-139.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-228.52 USD (2)
Crescita mensile:
5.62%
Previsione annuale:
71.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
265.47 USD (5.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.87% (265.47 USD)
Per equità:
28.89% (1 111.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|345
|AUDNZD
|260
|AUDCAD
|221
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1.8K
|AUDNZD
|877
|AUDCAD
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|25K
|AUDNZD
|8.6K
|AUDCAD
|18K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +289.30 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +159.64 USD
Massima perdita consecutiva: -139.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 78
|
ICMarketsSC-Live15
|0.53 × 60
|
Coinexx-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.68 × 62
|
ICMarketsSC-Live32
|0.70 × 1453
|
ICMarketsSC-Live05
|0.77 × 166
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 100
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.54 × 69
|
ICMarketsSC-Live23
|1.60 × 298
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 441
|
ICMarketsSC-Live24
|1.79 × 384
|
ICMarketsSC-Live27
|1.90 × 40
|
ICMarketsSC-Live03
|2.62 × 76
|
VantageInternational-Live 10
|3.13 × 93
|
Darwinex-Live
|3.33 × 249
|
TradersWay-Live 2
|3.50 × 2
|
EagleFX-Live
|3.78 × 18
45 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Requirements:
Account: Raw Spread
Minimum : 500$
Leverage: 1:500
Pair: NZDCAD , AUDNZD , AUDCAD
Monthly Profit Target: 3 to 7%
Account: Raw Spread
Minimum : 500$
Leverage: 1:500
Pair: NZDCAD , AUDNZD , AUDCAD
Monthly Profit Target: 3 to 7%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
241%
1
6.5K
USD
USD
3.7K
USD
USD
99
100%
826
67%
49%
1.90
4.75
USD
USD
29%
1:500