Segnali / MetaTrader 4 / ICmarket EA 3 CurrencyPair
Mr Apichate Apichartkriangkrai

ICmarket EA 3 CurrencyPair

Mr Apichate Apichartkriangkrai
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
1 / 6.5K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 241%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
826
Profit Trade:
559 (67.67%)
Loss Trade:
267 (32.32%)
Best Trade:
289.30 USD
Worst Trade:
-139.89 USD
Profitto lordo:
8 256.15 USD (128 794 pips)
Perdita lorda:
-4 334.07 USD (77 038 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (159.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
370.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
49.42%
Massimo carico di deposito:
10.50%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
14.77
Long Trade:
341 (41.28%)
Short Trade:
485 (58.72%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
4.75 USD
Profitto medio:
14.77 USD
Perdita media:
-16.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-139.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-228.52 USD (2)
Crescita mensile:
5.62%
Previsione annuale:
71.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
265.47 USD (5.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.87% (265.47 USD)
Per equità:
28.89% (1 111.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 345
AUDNZD 260
AUDCAD 221
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.8K
AUDNZD 877
AUDCAD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 25K
AUDNZD 8.6K
AUDCAD 18K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +289.30 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +159.64 USD
Massima perdita consecutiva: -139.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 78
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 60
Coinexx-Demo
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 1453
ICMarketsSC-Live05
0.77 × 166
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 100
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 7
ThreeTrader-Live
1.54 × 69
ICMarketsSC-Live23
1.60 × 298
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 441
ICMarketsSC-Live24
1.79 × 384
ICMarketsSC-Live27
1.90 × 40
ICMarketsSC-Live03
2.62 × 76
VantageInternational-Live 10
3.13 × 93
Darwinex-Live
3.33 × 249
TradersWay-Live 2
3.50 × 2
EagleFX-Live
3.78 × 18
45 più
Requirements:

Account: Raw Spread

Minimum : 500$

Leverage: 1:500

Pair: NZDCAD , AUDNZD , AUDCAD

Monthly Profit Target: 3 to 7%

