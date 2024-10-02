SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICmarket EA 3 CurrencyPair
Mr Apichate Apichartkriangkrai

ICmarket EA 3 CurrencyPair

Mr Apichate Apichartkriangkrai
0 avis
Fiabilité
99 semaines
1 / 6.5K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 241%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
826
Bénéfice trades:
559 (67.67%)
Perte trades:
267 (32.32%)
Meilleure transaction:
289.30 USD
Pire transaction:
-139.89 USD
Bénéfice brut:
8 256.15 USD (128 794 pips)
Perte brute:
-4 334.07 USD (77 038 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (159.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
370.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
49.42%
Charge de dépôt maximale:
10.50%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
14.77
Longs trades:
341 (41.28%)
Courts trades:
485 (58.72%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
4.75 USD
Bénéfice moyen:
14.77 USD
Perte moyenne:
-16.23 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-139.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-228.52 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.92%
Prévision annuelle:
71.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
265.47 USD (5.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.87% (265.47 USD)
Par fonds propres:
28.89% (1 111.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 345
AUDNZD 260
AUDCAD 221
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.8K
AUDNZD 877
AUDCAD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 25K
AUDNZD 8.6K
AUDCAD 18K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +289.30 USD
Pire transaction: -140 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +159.64 USD
Perte consécutive maximale: -139.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 78
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 60
Coinexx-Demo
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 1453
ICMarketsSC-Live05
0.77 × 166
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 100
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 7
ThreeTrader-Live
1.54 × 69
ICMarketsSC-Live23
1.60 × 298
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 441
ICMarketsSC-Live24
1.79 × 384
ICMarketsSC-Live27
1.90 × 40
ICMarketsSC-Live03
2.62 × 76
VantageInternational-Live 10
3.13 × 93
Darwinex-Live
3.33 × 249
TradersWay-Live 2
3.50 × 2
EagleFX-Live
3.78 × 18
45 plus...
Requirements:

Account: Raw Spread

Minimum : 500$

Leverage: 1:500

Pair: NZDCAD , AUDNZD , AUDCAD

Monthly Profit Target: 3 to 7%

Aucun avis
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 11:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 16:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.02.27 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 06:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 13:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.