İşlemler:
1 628
Kârla kapanan işlemler:
1 261 (77.45%)
Zararla kapanan işlemler:
367 (22.54%)
En iyi işlem:
118.46 EUR
En kötü işlem:
-208.61 EUR
Brüt kâr:
4 660.98 EUR (78 769 pips)
Brüt zarar:
-5 379.19 EUR (84 497 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (117.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
180.66 EUR (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
10.17%
Maks. mevduat yükü:
96.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
1 166 (71.62%)
Satış işlemleri:
462 (28.38%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.44 EUR
Ortalama kâr:
3.70 EUR
Ortalama zarar:
-14.66 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-110.46 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-485.44 EUR (3)
Aylık büyüme:
-7.01%
Yıllık tahmin:
-83.15%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
843.09 EUR
Maksimum:
1 219.10 EUR (50.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.32% (1 219.10 EUR)
Varlığa göre:
12.62% (847.71 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|1201
|GDAXI
|369
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|8
|EURUSD
|7
|USDCHF
|6
|EURGBP
|4
|CADCHF
|4
|AUDCAD
|4
|USDJPY
|4
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|-809
|GDAXI
|-31
|USDCAD
|12
|NZDUSD
|30
|EURUSD
|5
|USDCHF
|-66
|EURGBP
|11
|CADCHF
|2
|AUDCAD
|6
|USDJPY
|3
|CADJPY
|5
|AUDJPY
|9
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|-9.9K
|GDAXI
|-431
|USDCAD
|1.1K
|NZDUSD
|2.4K
|EURUSD
|439
|USDCHF
|-2.7K
|EURGBP
|726
|CADCHF
|156
|AUDCAD
|852
|USDJPY
|528
|CADJPY
|407
|AUDJPY
|661
|AUDUSD
|56
|GBPUSD
|179
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +118.46 EUR
En kötü işlem: -209 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +117.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -110.46 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 9
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 9
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
Exness-Real
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
|0.13 × 16
OneTrade-Real
|0.17 × 6
AxiTrader-US06-Live
|0.22 × 9
ICMarkets-Live07
|0.25 × 201
ICMarketsSC-Live05
|0.30 × 10
ICMarketsSC-Live20
|0.36 × 14
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
ICMarkets-Live06
|0.49 × 295
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
RoboForex-ECN-2
|0.51 × 132
CFHMarkets-Live1
|0.52 × 152
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
FusionMarkets-Live
|0.56 × 18
ICMarkets-Live10
|0.56 × 9
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
ICMarkets-Live09
|0.60 × 163
Monex-Server2
|0.66 × 50
Daytrading, keine Overnight Positionen.
İnceleme yok
