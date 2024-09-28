SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NQ Daytrading
Nicholas Bodeux

NQ Daytrading

Nicholas Bodeux
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 175 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -4%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 628
Kârla kapanan işlemler:
1 261 (77.45%)
Zararla kapanan işlemler:
367 (22.54%)
En iyi işlem:
118.46 EUR
En kötü işlem:
-208.61 EUR
Brüt kâr:
4 660.98 EUR (78 769 pips)
Brüt zarar:
-5 379.19 EUR (84 497 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (117.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
180.66 EUR (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
10.17%
Maks. mevduat yükü:
96.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
1 166 (71.62%)
Satış işlemleri:
462 (28.38%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.44 EUR
Ortalama kâr:
3.70 EUR
Ortalama zarar:
-14.66 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-110.46 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-485.44 EUR (3)
Aylık büyüme:
-7.01%
Yıllık tahmin:
-83.15%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
843.09 EUR
Maksimum:
1 219.10 EUR (50.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.32% (1 219.10 EUR)
Varlığa göre:
12.62% (847.71 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 1201
GDAXI 369
USDCAD 10
NZDUSD 8
EURUSD 7
USDCHF 6
EURGBP 4
CADCHF 4
AUDCAD 4
USDJPY 4
CADJPY 4
AUDJPY 3
AUDUSD 2
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX -809
GDAXI -31
USDCAD 12
NZDUSD 30
EURUSD 5
USDCHF -66
EURGBP 11
CADCHF 2
AUDCAD 6
USDJPY 3
CADJPY 5
AUDJPY 9
AUDUSD 1
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX -9.9K
GDAXI -431
USDCAD 1.1K
NZDUSD 2.4K
EURUSD 439
USDCHF -2.7K
EURGBP 726
CADCHF 156
AUDCAD 852
USDJPY 528
CADJPY 407
AUDJPY 661
AUDUSD 56
GBPUSD 179
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +118.46 EUR
En kötü işlem: -209 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +117.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -110.46 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge11
0.00 × 9
Pepperstone-Edge09
0.00 × 9
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.13 × 16
OneTrade-Real
0.17 × 6
AxiTrader-US06-Live
0.22 × 9
ICMarkets-Live07
0.25 × 201
ICMarketsSC-Live05
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live20
0.36 × 14
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
ICMarkets-Live06
0.49 × 295
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
RoboForex-ECN-2
0.51 × 132
CFHMarkets-Live1
0.52 × 152
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
FusionMarkets-Live
0.56 × 18
ICMarkets-Live10
0.56 × 9
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.60 × 163
Monex-Server2
0.66 × 50
192 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Daytrading, keine Overnight Positionen.
İnceleme yok
2025.09.24 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 00:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 20:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 19:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 08:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 18:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 234 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 07:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 10:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.25 14:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 20:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NQ Daytrading
Ayda 175 USD
-4%
0
0
USD
8.2K
EUR
52
98%
1 628
77%
10%
0.86
-0.44
EUR
13%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.