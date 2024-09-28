SegnaliSezioni
NQ Daytrading
Nicholas Bodeux

NQ Daytrading

Nicholas Bodeux
0 recensioni
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 175 USD al mese
crescita dal 2024 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 628
Profit Trade:
1 261 (77.45%)
Loss Trade:
367 (22.54%)
Best Trade:
118.46 EUR
Worst Trade:
-208.61 EUR
Profitto lordo:
4 660.98 EUR (78 769 pips)
Perdita lorda:
-5 379.19 EUR (84 497 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (117.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
180.66 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
10.17%
Massimo carico di deposito:
96.73%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
1 166 (71.62%)
Short Trade:
462 (28.38%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.44 EUR
Profitto medio:
3.70 EUR
Perdita media:
-14.66 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-110.46 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-485.44 EUR (3)
Crescita mensile:
-6.85%
Previsione annuale:
-83.15%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
843.09 EUR
Massimale:
1 219.10 EUR (50.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.32% (1 219.10 EUR)
Per equità:
12.62% (847.71 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 1201
GDAXI 369
USDCAD 10
NZDUSD 8
EURUSD 7
USDCHF 6
EURGBP 4
CADCHF 4
AUDCAD 4
USDJPY 4
CADJPY 4
AUDJPY 3
AUDUSD 2
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX -809
GDAXI -31
USDCAD 12
NZDUSD 30
EURUSD 5
USDCHF -66
EURGBP 11
CADCHF 2
AUDCAD 6
USDJPY 3
CADJPY 5
AUDJPY 9
AUDUSD 1
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX -9.9K
GDAXI -431
USDCAD 1.1K
NZDUSD 2.4K
EURUSD 439
USDCHF -2.7K
EURGBP 726
CADCHF 156
AUDCAD 852
USDJPY 528
CADJPY 407
AUDJPY 661
AUDUSD 56
GBPUSD 179
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +118.46 EUR
Worst Trade: -209 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +117.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -110.46 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge11
0.00 × 9
Pepperstone-Edge09
0.00 × 9
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.13 × 16
OneTrade-Real
0.17 × 6
AxiTrader-US06-Live
0.22 × 9
ICMarkets-Live07
0.25 × 201
ICMarketsSC-Live05
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live20
0.36 × 14
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
ICMarkets-Live06
0.49 × 295
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
RoboForex-ECN-2
0.51 × 132
CFHMarkets-Live1
0.52 × 152
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
FusionMarkets-Live
0.56 × 18
ICMarkets-Live10
0.56 × 9
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.60 × 163
Monex-Server2
0.66 × 50
192 più
Daytrading, keine Overnight Positionen.
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.