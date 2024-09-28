SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NQ Daytrading
Nicholas Bodeux

NQ Daytrading

Nicholas Bodeux
0 avis
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 175 USD par mois
croissance depuis 2024 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 627
Bénéfice trades:
1 260 (77.44%)
Perte trades:
367 (22.56%)
Meilleure transaction:
118.46 EUR
Pire transaction:
-208.61 EUR
Bénéfice brut:
4 657.85 EUR (78 748 pips)
Perte brute:
-5 379.19 EUR (84 497 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (117.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
180.66 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
9.11%
Charge de dépôt maximale:
96.73%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
1 166 (71.67%)
Courts trades:
461 (28.33%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.44 EUR
Bénéfice moyen:
3.70 EUR
Perte moyenne:
-14.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-110.46 EUR)
Perte consécutive maximale:
-485.44 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-6.89%
Prévision annuelle:
-83.58%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
843.09 EUR
Maximal:
1 219.10 EUR (50.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.32% (1 219.10 EUR)
Par fonds propres:
12.62% (847.71 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 1201
GDAXI 368
USDCAD 10
NZDUSD 8
EURUSD 7
USDCHF 6
EURGBP 4
CADCHF 4
AUDCAD 4
USDJPY 4
CADJPY 4
AUDJPY 3
AUDUSD 2
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX -809
GDAXI -35
USDCAD 12
NZDUSD 30
EURUSD 5
USDCHF -66
EURGBP 11
CADCHF 2
AUDCAD 6
USDJPY 3
CADJPY 5
AUDJPY 9
AUDUSD 1
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX -9.9K
GDAXI -452
USDCAD 1.1K
NZDUSD 2.4K
EURUSD 439
USDCHF -2.7K
EURGBP 726
CADCHF 156
AUDCAD 852
USDJPY 528
CADJPY 407
AUDJPY 661
AUDUSD 56
GBPUSD 179
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +118.46 EUR
Pire transaction: -209 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +117.55 EUR
Perte consécutive maximale: -110.46 EUR

Daytrading, keine Overnight Positionen.
Aucun avis
