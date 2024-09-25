- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
1 472
Kârla kapanan işlemler:
938 (63.72%)
Zararla kapanan işlemler:
534 (36.28%)
En iyi işlem:
151.78 USD
En kötü işlem:
-212.55 USD
Brüt kâr:
9 252.32 USD (653 497 pips)
Brüt zarar:
-10 520.01 USD (559 987 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (100.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
803.80 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
52.21%
Maks. mevduat yükü:
72.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
1 246 (84.65%)
Satış işlemleri:
226 (15.35%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.86 USD
Ortalama kâr:
9.86 USD
Ortalama zarar:
-19.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-6.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 603.68 USD (14)
Aylık büyüme:
0.23%
Yıllık tahmin:
2.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 462.92 USD
Maksimum:
2 834.32 USD (151.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.62% (345.79 USD)
Varlığa göre:
54.31% (2 944.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|347
|USDJPY
|201
|XAUUSD
|191
|GBPJPY
|151
|AUDJPY
|128
|EURUSD
|101
|EURJPY
|49
|BRENT
|42
|AUDCAD
|38
|GBPUSD
|27
|USDCHF
|27
|GBPCHF
|20
|AUDUSD
|18
|.JP225Cash
|14
|GBPNZD
|14
|EURCAD
|11
|AAPL
|9
|EURAUD
|8
|NZDJPY
|8
|EURGBP
|7
|CHFJPY
|7
|TSLA
|7
|MSFT
|6
|NZDUSD
|6
|GBPAUD
|5
|XAGUSD
|5
|CADJPY
|4
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|3
|AMZN
|3
|.US30Cash
|2
|.DE40Cash
|2
|EURCHF
|1
|WTI
|1
|EURNZD
|1
|BAC
|1
|GE
|1
|PFE
|1
|ADBE
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.USTECHCash
|330
|USDJPY
|-1.9K
|XAUUSD
|313
|GBPJPY
|286
|AUDJPY
|902
|EURUSD
|-535
|EURJPY
|-139
|BRENT
|71
|AUDCAD
|130
|GBPUSD
|-99
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|-129
|AUDUSD
|-191
|.JP225Cash
|-68
|GBPNZD
|-133
|EURCAD
|-26
|AAPL
|69
|EURAUD
|-40
|NZDJPY
|11
|EURGBP
|-19
|CHFJPY
|10
|TSLA
|3
|MSFT
|-15
|NZDUSD
|-43
|GBPAUD
|21
|XAGUSD
|-37
|CADJPY
|36
|AUDNZD
|-24
|USDCAD
|12
|AMZN
|-10
|.US30Cash
|0
|.DE40Cash
|-29
|EURCHF
|-10
|WTI
|0
|EURNZD
|1
|BAC
|1
|GE
|-2
|PFE
|1
|ADBE
|-12
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.USTECHCash
|23K
|USDJPY
|-17K
|XAUUSD
|109K
|GBPJPY
|7.9K
|AUDJPY
|17K
|EURUSD
|3.8K
|EURJPY
|-2K
|BRENT
|-218
|AUDCAD
|4.3K
|GBPUSD
|-755
|USDCHF
|3.7K
|GBPCHF
|-2.7K
|AUDUSD
|-1.9K
|.JP225Cash
|14K
|GBPNZD
|-2.3K
|EURCAD
|-248
|AAPL
|1.1K
|EURAUD
|519
|NZDJPY
|1.9K
|EURGBP
|-210
|CHFJPY
|1.7K
|TSLA
|97
|MSFT
|-291
|NZDUSD
|-336
|GBPAUD
|1.7K
|XAGUSD
|-66K
|CADJPY
|1.6K
|AUDNZD
|-537
|USDCAD
|520
|AMZN
|-931
|.US30Cash
|54
|.DE40Cash
|-2.6K
|EURCHF
|-82
|WTI
|3
|EURNZD
|24
|BAC
|131
|GE
|-16
|PFE
|8
|ADBE
|-104
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +151.78 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +100.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.25 × 36
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.45 × 22
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.72 × 29
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.24 × 518
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.53 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.54 × 809
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 2046
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
Hello!
Trading is carried out manually according to a specific system, proven over the years.
