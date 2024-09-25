SinyallerBölümler
Vadim Ferar

FIVE POINTS

Vadim Ferar
0 inceleme
94 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 472
Kârla kapanan işlemler:
938 (63.72%)
Zararla kapanan işlemler:
534 (36.28%)
En iyi işlem:
151.78 USD
En kötü işlem:
-212.55 USD
Brüt kâr:
9 252.32 USD (653 497 pips)
Brüt zarar:
-10 520.01 USD (559 987 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (100.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
803.80 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
52.21%
Maks. mevduat yükü:
72.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
1 246 (84.65%)
Satış işlemleri:
226 (15.35%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.86 USD
Ortalama kâr:
9.86 USD
Ortalama zarar:
-19.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-6.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 603.68 USD (14)
Aylık büyüme:
0.23%
Yıllık tahmin:
2.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 462.92 USD
Maksimum:
2 834.32 USD (151.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.62% (345.79 USD)
Varlığa göre:
54.31% (2 944.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.USTECHCash 347
USDJPY 201
XAUUSD 191
GBPJPY 151
AUDJPY 128
EURUSD 101
EURJPY 49
BRENT 42
AUDCAD 38
GBPUSD 27
USDCHF 27
GBPCHF 20
AUDUSD 18
.JP225Cash 14
GBPNZD 14
EURCAD 11
AAPL 9
EURAUD 8
NZDJPY 8
EURGBP 7
CHFJPY 7
TSLA 7
MSFT 6
NZDUSD 6
GBPAUD 5
XAGUSD 5
CADJPY 4
AUDNZD 4
USDCAD 3
AMZN 3
.US30Cash 2
.DE40Cash 2
EURCHF 1
WTI 1
EURNZD 1
BAC 1
GE 1
PFE 1
ADBE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.USTECHCash 330
USDJPY -1.9K
XAUUSD 313
GBPJPY 286
AUDJPY 902
EURUSD -535
EURJPY -139
BRENT 71
AUDCAD 130
GBPUSD -99
USDCHF 2
GBPCHF -129
AUDUSD -191
.JP225Cash -68
GBPNZD -133
EURCAD -26
AAPL 69
EURAUD -40
NZDJPY 11
EURGBP -19
CHFJPY 10
TSLA 3
MSFT -15
NZDUSD -43
GBPAUD 21
XAGUSD -37
CADJPY 36
AUDNZD -24
USDCAD 12
AMZN -10
.US30Cash 0
.DE40Cash -29
EURCHF -10
WTI 0
EURNZD 1
BAC 1
GE -2
PFE 1
ADBE -12
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.USTECHCash 23K
USDJPY -17K
XAUUSD 109K
GBPJPY 7.9K
AUDJPY 17K
EURUSD 3.8K
EURJPY -2K
BRENT -218
AUDCAD 4.3K
GBPUSD -755
USDCHF 3.7K
GBPCHF -2.7K
AUDUSD -1.9K
.JP225Cash 14K
GBPNZD -2.3K
EURCAD -248
AAPL 1.1K
EURAUD 519
NZDJPY 1.9K
EURGBP -210
CHFJPY 1.7K
TSLA 97
MSFT -291
NZDUSD -336
GBPAUD 1.7K
XAGUSD -66K
CADJPY 1.6K
AUDNZD -537
USDCAD 520
AMZN -931
.US30Cash 54
.DE40Cash -2.6K
EURCHF -82
WTI 3
EURNZD 24
BAC 131
GE -16
PFE 8
ADBE -104
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.78 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +100.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 36
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.72 × 29
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.24 × 518
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 809
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 2046
Alpari-MT5
1.93 × 46
56 daha fazla...
Hello!

Trading is carried out manually according to a specific system, proven over the years.
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 01:55
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 646 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 23:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 14:15
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 10:22
No swaps are charged
2025.03.12 10:22
No swaps are charged
2025.03.12 09:27
No swaps are charged on the signal account
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 08:40
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 13:09
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FIVE POINTS
Ayda 100 USD
-0%
0
0
USD
5.9K
USD
94
0%
1 472
63%
52%
0.87
-0.86
USD
67%
1:300
