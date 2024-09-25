- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 472
Profit Trade:
938 (63.72%)
Loss Trade:
534 (36.28%)
Best Trade:
151.78 USD
Worst Trade:
-212.55 USD
Profitto lordo:
9 252.32 USD (653 497 pips)
Perdita lorda:
-10 520.01 USD (559 987 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (100.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
803.80 USD (25)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
52.21%
Massimo carico di deposito:
72.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
1 246 (84.65%)
Short Trade:
226 (15.35%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.86 USD
Profitto medio:
9.86 USD
Perdita media:
-19.70 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-6.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 603.68 USD (14)
Crescita mensile:
0.23%
Previsione annuale:
2.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 462.92 USD
Massimale:
2 834.32 USD (151.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.62% (345.79 USD)
Per equità:
54.31% (2 944.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|347
|USDJPY
|201
|XAUUSD
|191
|GBPJPY
|151
|AUDJPY
|128
|EURUSD
|101
|EURJPY
|49
|BRENT
|42
|AUDCAD
|38
|GBPUSD
|27
|USDCHF
|27
|GBPCHF
|20
|AUDUSD
|18
|.JP225Cash
|14
|GBPNZD
|14
|EURCAD
|11
|AAPL
|9
|EURAUD
|8
|NZDJPY
|8
|EURGBP
|7
|CHFJPY
|7
|TSLA
|7
|MSFT
|6
|NZDUSD
|6
|GBPAUD
|5
|XAGUSD
|5
|CADJPY
|4
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|3
|AMZN
|3
|.US30Cash
|2
|.DE40Cash
|2
|EURCHF
|1
|WTI
|1
|EURNZD
|1
|BAC
|1
|GE
|1
|PFE
|1
|ADBE
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.USTECHCash
|330
|USDJPY
|-1.9K
|XAUUSD
|313
|GBPJPY
|286
|AUDJPY
|902
|EURUSD
|-535
|EURJPY
|-139
|BRENT
|71
|AUDCAD
|130
|GBPUSD
|-99
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|-129
|AUDUSD
|-191
|.JP225Cash
|-68
|GBPNZD
|-133
|EURCAD
|-26
|AAPL
|69
|EURAUD
|-40
|NZDJPY
|11
|EURGBP
|-19
|CHFJPY
|10
|TSLA
|3
|MSFT
|-15
|NZDUSD
|-43
|GBPAUD
|21
|XAGUSD
|-37
|CADJPY
|36
|AUDNZD
|-24
|USDCAD
|12
|AMZN
|-10
|.US30Cash
|0
|.DE40Cash
|-29
|EURCHF
|-10
|WTI
|0
|EURNZD
|1
|BAC
|1
|GE
|-2
|PFE
|1
|ADBE
|-12
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.USTECHCash
|23K
|USDJPY
|-17K
|XAUUSD
|109K
|GBPJPY
|7.9K
|AUDJPY
|17K
|EURUSD
|3.8K
|EURJPY
|-2K
|BRENT
|-218
|AUDCAD
|4.3K
|GBPUSD
|-755
|USDCHF
|3.7K
|GBPCHF
|-2.7K
|AUDUSD
|-1.9K
|.JP225Cash
|14K
|GBPNZD
|-2.3K
|EURCAD
|-248
|AAPL
|1.1K
|EURAUD
|519
|NZDJPY
|1.9K
|EURGBP
|-210
|CHFJPY
|1.7K
|TSLA
|97
|MSFT
|-291
|NZDUSD
|-336
|GBPAUD
|1.7K
|XAGUSD
|-66K
|CADJPY
|1.6K
|AUDNZD
|-537
|USDCAD
|520
|AMZN
|-931
|.US30Cash
|54
|.DE40Cash
|-2.6K
|EURCHF
|-82
|WTI
|3
|EURNZD
|24
|BAC
|131
|GE
|-16
|PFE
|8
|ADBE
|-104
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +151.78 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +100.99 USD
Massima perdita consecutiva: -6.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.25 × 36
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.45 × 22
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.72 × 29
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.24 × 518
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.53 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.54 × 809
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 2046
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
