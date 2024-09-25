SegnaliSezioni
Vadim Ferar

FIVE POINTS

Vadim Ferar
0 recensioni
94 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 472
Profit Trade:
938 (63.72%)
Loss Trade:
534 (36.28%)
Best Trade:
151.78 USD
Worst Trade:
-212.55 USD
Profitto lordo:
9 252.32 USD (653 497 pips)
Perdita lorda:
-10 520.01 USD (559 987 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (100.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
803.80 USD (25)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
52.21%
Massimo carico di deposito:
72.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
1 246 (84.65%)
Short Trade:
226 (15.35%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.86 USD
Profitto medio:
9.86 USD
Perdita media:
-19.70 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-6.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 603.68 USD (14)
Crescita mensile:
0.23%
Previsione annuale:
2.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 462.92 USD
Massimale:
2 834.32 USD (151.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.62% (345.79 USD)
Per equità:
54.31% (2 944.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.USTECHCash 347
USDJPY 201
XAUUSD 191
GBPJPY 151
AUDJPY 128
EURUSD 101
EURJPY 49
BRENT 42
AUDCAD 38
GBPUSD 27
USDCHF 27
GBPCHF 20
AUDUSD 18
.JP225Cash 14
GBPNZD 14
EURCAD 11
AAPL 9
EURAUD 8
NZDJPY 8
EURGBP 7
CHFJPY 7
TSLA 7
MSFT 6
NZDUSD 6
GBPAUD 5
XAGUSD 5
CADJPY 4
AUDNZD 4
USDCAD 3
AMZN 3
.US30Cash 2
.DE40Cash 2
EURCHF 1
WTI 1
EURNZD 1
BAC 1
GE 1
PFE 1
ADBE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.USTECHCash 330
USDJPY -1.9K
XAUUSD 313
GBPJPY 286
AUDJPY 902
EURUSD -535
EURJPY -139
BRENT 71
AUDCAD 130
GBPUSD -99
USDCHF 2
GBPCHF -129
AUDUSD -191
.JP225Cash -68
GBPNZD -133
EURCAD -26
AAPL 69
EURAUD -40
NZDJPY 11
EURGBP -19
CHFJPY 10
TSLA 3
MSFT -15
NZDUSD -43
GBPAUD 21
XAGUSD -37
CADJPY 36
AUDNZD -24
USDCAD 12
AMZN -10
.US30Cash 0
.DE40Cash -29
EURCHF -10
WTI 0
EURNZD 1
BAC 1
GE -2
PFE 1
ADBE -12
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.USTECHCash 23K
USDJPY -17K
XAUUSD 109K
GBPJPY 7.9K
AUDJPY 17K
EURUSD 3.8K
EURJPY -2K
BRENT -218
AUDCAD 4.3K
GBPUSD -755
USDCHF 3.7K
GBPCHF -2.7K
AUDUSD -1.9K
.JP225Cash 14K
GBPNZD -2.3K
EURCAD -248
AAPL 1.1K
EURAUD 519
NZDJPY 1.9K
EURGBP -210
CHFJPY 1.7K
TSLA 97
MSFT -291
NZDUSD -336
GBPAUD 1.7K
XAGUSD -66K
CADJPY 1.6K
AUDNZD -537
USDCAD 520
AMZN -931
.US30Cash 54
.DE40Cash -2.6K
EURCHF -82
WTI 3
EURNZD 24
BAC 131
GE -16
PFE 8
ADBE -104
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +151.78 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +100.99 USD
Massima perdita consecutiva: -6.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 36
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.72 × 29
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.24 × 518
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 809
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 2046
Alpari-MT5
1.93 × 46
56 più
Hello!

Trading is carried out manually according to a specific system, proven over the years.
Non ci sono recensioni
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 01:55
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 646 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 23:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 14:15
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 10:22
No swaps are charged
2025.03.12 10:22
No swaps are charged
2025.03.12 09:27
No swaps are charged on the signal account
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 08:40
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 13:09
No swaps are charged
2025.03.06 13:09
No swaps are charged
