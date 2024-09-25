SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FIVE POINTS
Vadim Ferar

FIVE POINTS

Vadim Ferar
0 avis
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 -0%
RoboForex-ECN
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 472
Bénéfice trades:
938 (63.72%)
Perte trades:
534 (36.28%)
Meilleure transaction:
151.78 USD
Pire transaction:
-212.55 USD
Bénéfice brut:
9 252.32 USD (653 497 pips)
Perte brute:
-10 520.01 USD (559 987 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (100.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
803.80 USD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
52.21%
Charge de dépôt maximale:
72.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
1 246 (84.65%)
Courts trades:
226 (15.35%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.86 USD
Bénéfice moyen:
9.86 USD
Perte moyenne:
-19.70 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-6.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 603.68 USD (14)
Croissance mensuelle:
0.23%
Prévision annuelle:
2.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 462.92 USD
Maximal:
2 834.32 USD (151.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.62% (345.79 USD)
Par fonds propres:
54.31% (2 944.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.USTECHCash 347
USDJPY 201
XAUUSD 191
GBPJPY 151
AUDJPY 128
EURUSD 101
EURJPY 49
BRENT 42
AUDCAD 38
GBPUSD 27
USDCHF 27
GBPCHF 20
AUDUSD 18
.JP225Cash 14
GBPNZD 14
EURCAD 11
AAPL 9
EURAUD 8
NZDJPY 8
EURGBP 7
CHFJPY 7
TSLA 7
MSFT 6
NZDUSD 6
GBPAUD 5
XAGUSD 5
CADJPY 4
AUDNZD 4
USDCAD 3
AMZN 3
.US30Cash 2
.DE40Cash 2
EURCHF 1
WTI 1
EURNZD 1
BAC 1
GE 1
PFE 1
ADBE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.USTECHCash 330
USDJPY -1.9K
XAUUSD 313
GBPJPY 286
AUDJPY 902
EURUSD -535
EURJPY -139
BRENT 71
AUDCAD 130
GBPUSD -99
USDCHF 2
GBPCHF -129
AUDUSD -191
.JP225Cash -68
GBPNZD -133
EURCAD -26
AAPL 69
EURAUD -40
NZDJPY 11
EURGBP -19
CHFJPY 10
TSLA 3
MSFT -15
NZDUSD -43
GBPAUD 21
XAGUSD -37
CADJPY 36
AUDNZD -24
USDCAD 12
AMZN -10
.US30Cash 0
.DE40Cash -29
EURCHF -10
WTI 0
EURNZD 1
BAC 1
GE -2
PFE 1
ADBE -12
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.USTECHCash 23K
USDJPY -17K
XAUUSD 109K
GBPJPY 7.9K
AUDJPY 17K
EURUSD 3.8K
EURJPY -2K
BRENT -218
AUDCAD 4.3K
GBPUSD -755
USDCHF 3.7K
GBPCHF -2.7K
AUDUSD -1.9K
.JP225Cash 14K
GBPNZD -2.3K
EURCAD -248
AAPL 1.1K
EURAUD 519
NZDJPY 1.9K
EURGBP -210
CHFJPY 1.7K
TSLA 97
MSFT -291
NZDUSD -336
GBPAUD 1.7K
XAGUSD -66K
CADJPY 1.6K
AUDNZD -537
USDCAD 520
AMZN -931
.US30Cash 54
.DE40Cash -2.6K
EURCHF -82
WTI 3
EURNZD 24
BAC 131
GE -16
PFE 8
ADBE -104
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +151.78 USD
Pire transaction: -213 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +100.99 USD
Perte consécutive maximale: -6.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 36
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.72 × 29
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.24 × 518
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 809
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 2046
Alpari-MT5
1.93 × 46
56 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Hello!

Trading is carried out manually according to a specific system, proven over the years.
Aucun avis
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 01:55
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 646 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 23:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 14:15
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.25 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 10:22
No swaps are charged
2025.03.12 10:22
No swaps are charged
2025.03.12 09:27
No swaps are charged on the signal account
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 08:40
No swaps are charged on the signal account
2025.03.06 13:09
No swaps are charged
2025.03.06 13:09
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FIVE POINTS
100 USD par mois
-0%
0
0
USD
5.9K
USD
94
0%
1 472
63%
52%
0.87
-0.86
USD
67%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.