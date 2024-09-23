- Büyüme
İşlemler:
801
Kârla kapanan işlemler:
730 (91.13%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (8.86%)
En iyi işlem:
31.39 USD
En kötü işlem:
-54.64 USD
Brüt kâr:
949.02 USD (90 105 pips)
Brüt zarar:
-524.96 USD (43 064 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (26.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.67 USD (25)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
92.04%
Maks. mevduat yükü:
21.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.61
Alış işlemleri:
378 (47.19%)
Satış işlemleri:
423 (52.81%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
1.30 USD
Ortalama zarar:
-7.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-23.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.64 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.62%
Yıllık tahmin:
-31.07%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.31 USD
Maksimum:
92.01 USD (6.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.10% (92.01 USD)
Varlığa göre:
57.14% (835.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|GBPAUD
|108
|GBPUSD
|107
|AUDCAD
|102
|EURUSD
|91
|CADCHF
|80
|AUDCHF
|79
|AUDUSD
|73
|GBPNZD
|10
|EURNZD
|9
|USDJPY
|8
|NZDUSD
|4
|EURCAD
|4
|NZDCAD
|4
|EURCHF
|3
|EURAUD
|2
|US30
|1
|NZDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|32
|GBPAUD
|39
|GBPUSD
|52
|AUDCAD
|48
|EURUSD
|95
|CADCHF
|70
|AUDCHF
|57
|AUDUSD
|-4
|GBPNZD
|47
|EURNZD
|10
|USDJPY
|-5
|NZDUSD
|-1
|EURCAD
|7
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|7
|EURAUD
|5
|US30
|5
|NZDCHF
|6
|AUDNZD
|-55
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.2K
|GBPAUD
|5.9K
|GBPUSD
|6.2K
|AUDCAD
|6.5K
|EURUSD
|7.1K
|CADCHF
|4.5K
|AUDCHF
|4.2K
|AUDUSD
|-673
|GBPNZD
|5K
|EURNZD
|1.3K
|USDJPY
|-1.2K
|NZDUSD
|-20
|EURCAD
|758
|NZDCAD
|1.2K
|EURCHF
|537
|EURAUD
|413
|US30
|504
|NZDCHF
|178
|AUDNZD
|-500
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.39 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 9
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live27
|0.46 × 301
|
ICMarketsSC-Live05
|0.48 × 89
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 1505
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.63 × 147
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.74 × 336
|
ICMarketsEU-Live17
|0.80 × 87
|
ICMarkets-Live16
|0.93 × 153
|
ICMarketsSC-Live24
|0.98 × 18823
|
Exness-Real9
|1.03 × 67
|
ICMarketsSC-Live15
|1.04 × 131
|
ICMarkets-Live12
|1.05 × 60
|
FusionMarkets-Live
|1.05 × 179
|
ICMarketsSC-Live06
|1.06 × 2575
My low risk account monitoring. If you intend to follow this signal, please expect 3S: Slow, Steady but Safe growth.
İnceleme yok