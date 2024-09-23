SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Blooming Night
Andreas Andrianto

Blooming Night

Andreas Andrianto
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 42%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
801
Kârla kapanan işlemler:
730 (91.13%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (8.86%)
En iyi işlem:
31.39 USD
En kötü işlem:
-54.64 USD
Brüt kâr:
949.02 USD (90 105 pips)
Brüt zarar:
-524.96 USD (43 064 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (26.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.67 USD (25)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
92.04%
Maks. mevduat yükü:
21.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.61
Alış işlemleri:
378 (47.19%)
Satış işlemleri:
423 (52.81%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
1.30 USD
Ortalama zarar:
-7.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-23.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.64 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.62%
Yıllık tahmin:
-31.07%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.31 USD
Maksimum:
92.01 USD (6.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.10% (92.01 USD)
Varlığa göre:
57.14% (835.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 114
GBPAUD 108
GBPUSD 107
AUDCAD 102
EURUSD 91
CADCHF 80
AUDCHF 79
AUDUSD 73
GBPNZD 10
EURNZD 9
USDJPY 8
NZDUSD 4
EURCAD 4
NZDCAD 4
EURCHF 3
EURAUD 2
US30 1
NZDCHF 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 32
GBPAUD 39
GBPUSD 52
AUDCAD 48
EURUSD 95
CADCHF 70
AUDCHF 57
AUDUSD -4
GBPNZD 47
EURNZD 10
USDJPY -5
NZDUSD -1
EURCAD 7
NZDCAD 10
EURCHF 7
EURAUD 5
US30 5
NZDCHF 6
AUDNZD -55
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.2K
GBPAUD 5.9K
GBPUSD 6.2K
AUDCAD 6.5K
EURUSD 7.1K
CADCHF 4.5K
AUDCHF 4.2K
AUDUSD -673
GBPNZD 5K
EURNZD 1.3K
USDJPY -1.2K
NZDUSD -20
EURCAD 758
NZDCAD 1.2K
EURCHF 537
EURAUD 413
US30 504
NZDCHF 178
AUDNZD -500
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.39 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 3
Mtrading-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live27
0.46 × 301
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 89
TMGM.TradeMax-Live6
0.50 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 1505
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.63 × 147
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
TMGM.TradeMax-Live2
0.74 × 336
ICMarketsEU-Live17
0.80 × 87
ICMarkets-Live16
0.93 × 153
ICMarketsSC-Live24
0.98 × 18823
Exness-Real9
1.03 × 67
ICMarketsSC-Live15
1.04 × 131
ICMarkets-Live12
1.05 × 60
FusionMarkets-Live
1.05 × 179
ICMarketsSC-Live06
1.06 × 2575
194 daha fazla...
My low risk account monitoring. If you intend to follow this signal, please expect 3S: Slow, Steady but Safe growth.
İnceleme yok
2025.09.16 10:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 13:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 02:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 22:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 19:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 12:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
