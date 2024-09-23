SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Blooming Night
Andreas Andrianto

Blooming Night

Andreas Andrianto
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 42%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
801
Profit Trade:
730 (91.13%)
Loss Trade:
71 (8.86%)
Best Trade:
31.39 USD
Worst Trade:
-54.64 USD
Profitto lordo:
949.02 USD (90 105 pips)
Perdita lorda:
-524.96 USD (43 064 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (26.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.67 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
92.04%
Massimo carico di deposito:
21.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.61
Long Trade:
378 (47.19%)
Short Trade:
423 (52.81%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
-7.39 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-23.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.64 USD (1)
Crescita mensile:
-2.60%
Previsione annuale:
-31.07%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.31 USD
Massimale:
92.01 USD (6.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.10% (92.01 USD)
Per equità:
57.14% (835.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 114
GBPAUD 108
GBPUSD 107
AUDCAD 102
EURUSD 91
CADCHF 80
AUDCHF 79
AUDUSD 73
GBPNZD 10
EURNZD 9
USDJPY 8
NZDUSD 4
EURCAD 4
NZDCAD 4
EURCHF 3
EURAUD 2
US30 1
NZDCHF 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 32
GBPAUD 39
GBPUSD 52
AUDCAD 48
EURUSD 95
CADCHF 70
AUDCHF 57
AUDUSD -4
GBPNZD 47
EURNZD 10
USDJPY -5
NZDUSD -1
EURCAD 7
NZDCAD 10
EURCHF 7
EURAUD 5
US30 5
NZDCHF 6
AUDNZD -55
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.2K
GBPAUD 5.9K
GBPUSD 6.2K
AUDCAD 6.5K
EURUSD 7.1K
CADCHF 4.5K
AUDCHF 4.2K
AUDUSD -673
GBPNZD 5K
EURNZD 1.3K
USDJPY -1.2K
NZDUSD -20
EURCAD 758
NZDCAD 1.2K
EURCHF 537
EURAUD 413
US30 504
NZDCHF 178
AUDNZD -500
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.39 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.99 USD
Massima perdita consecutiva: -23.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 3
Mtrading-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live27
0.46 × 301
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 89
TMGM.TradeMax-Live6
0.50 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 1505
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.63 × 147
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
TMGM.TradeMax-Live2
0.74 × 336
ICMarketsEU-Live17
0.80 × 87
ICMarkets-Live16
0.93 × 153
ICMarketsSC-Live24
0.98 × 18823
Exness-Real9
1.03 × 67
ICMarketsSC-Live15
1.04 × 131
ICMarkets-Live12
1.05 × 60
FusionMarkets-Live
1.05 × 179
ICMarketsSC-Live06
1.06 × 2575
194 più
My low risk account monitoring. If you intend to follow this signal, please expect 3S: Slow, Steady but Safe growth.
2025.09.16 10:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 13:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 02:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 22:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 19:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 12:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
