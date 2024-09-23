SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Blooming Night
Andreas Andrianto

Blooming Night

Andreas Andrianto
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 42%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
801
Bénéfice trades:
730 (91.13%)
Perte trades:
71 (8.86%)
Meilleure transaction:
31.39 USD
Pire transaction:
-54.64 USD
Bénéfice brut:
949.02 USD (90 105 pips)
Perte brute:
-524.96 USD (43 064 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (26.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.67 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
92.04%
Charge de dépôt maximale:
21.05%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.61
Longs trades:
378 (47.19%)
Courts trades:
423 (52.81%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
0.53 USD
Bénéfice moyen:
1.30 USD
Perte moyenne:
-7.39 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-23.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-54.64 USD (1)
Croissance mensuelle:
-2.60%
Prévision annuelle:
-31.07%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.31 USD
Maximal:
92.01 USD (6.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.10% (92.01 USD)
Par fonds propres:
57.14% (835.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 114
GBPAUD 108
GBPUSD 107
AUDCAD 102
EURUSD 91
CADCHF 80
AUDCHF 79
AUDUSD 73
GBPNZD 10
EURNZD 9
USDJPY 8
NZDUSD 4
EURCAD 4
NZDCAD 4
EURCHF 3
EURAUD 2
US30 1
NZDCHF 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 32
GBPAUD 39
GBPUSD 52
AUDCAD 48
EURUSD 95
CADCHF 70
AUDCHF 57
AUDUSD -4
GBPNZD 47
EURNZD 10
USDJPY -5
NZDUSD -1
EURCAD 7
NZDCAD 10
EURCHF 7
EURAUD 5
US30 5
NZDCHF 6
AUDNZD -55
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.2K
GBPAUD 5.9K
GBPUSD 6.2K
AUDCAD 6.5K
EURUSD 7.1K
CADCHF 4.5K
AUDCHF 4.2K
AUDUSD -673
GBPNZD 5K
EURNZD 1.3K
USDJPY -1.2K
NZDUSD -20
EURCAD 758
NZDCAD 1.2K
EURCHF 537
EURAUD 413
US30 504
NZDCHF 178
AUDNZD -500
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.39 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +26.99 USD
Perte consécutive maximale: -23.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 3
Mtrading-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live27
0.46 × 301
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 89
TMGM.TradeMax-Live6
0.50 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 1505
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.63 × 147
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
TMGM.TradeMax-Live2
0.74 × 336
ICMarketsEU-Live17
0.80 × 87
ICMarkets-Live16
0.93 × 153
ICMarketsSC-Live24
0.98 × 18823
Exness-Real9
1.03 × 67
ICMarketsSC-Live15
1.04 × 131
ICMarkets-Live12
1.05 × 60
FusionMarkets-Live
1.05 × 179
ICMarketsSC-Live06
1.06 × 2575
194 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
My low risk account monitoring. If you intend to follow this signal, please expect 3S: Slow, Steady but Safe growth.
Aucun avis
2025.09.16 10:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 13:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 02:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 22:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 19:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 12:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire