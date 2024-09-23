Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09 0.00 × 3 Mtrading-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 9 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 3 DooPrime-Live 7 0.00 × 1 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live4 0.20 × 49 ICMarketsSC-Live27 0.46 × 301 ICMarketsSC-Live05 0.48 × 89 TMGM.TradeMax-Live6 0.50 × 2 VantageFXInternational-Live 6 0.56 × 9 ICMarketsSC-Live08 0.62 × 1505 BlackMoonTrade-LiveLiquidity1 0.63 × 147 TOPFX-Live Server 0.63 × 83 TMGM.TradeMax-Live2 0.74 × 336 ICMarketsEU-Live17 0.80 × 87 ICMarkets-Live16 0.93 × 153 ICMarketsSC-Live24 0.98 × 18823 Exness-Real9 1.03 × 67 ICMarketsSC-Live15 1.04 × 131 ICMarkets-Live12 1.05 × 60 FusionMarkets-Live 1.05 × 179 ICMarketsSC-Live06 1.06 × 2575 194 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou