Tatsiana Charnyshova Koroliouk

Global Trading

Tatsiana Charnyshova Koroliouk
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 143%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 162
Kârla kapanan işlemler:
926 (79.69%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (20.31%)
En iyi işlem:
557.89 USD
En kötü işlem:
-137.83 USD
Brüt kâr:
12 740.05 USD (157 270 pips)
Brüt zarar:
-4 688.83 USD (69 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (178.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
802.06 USD (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
92.95%
Maks. mevduat yükü:
14.41%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.37
Alış işlemleri:
554 (47.68%)
Satış işlemleri:
608 (52.32%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
6.93 USD
Ortalama kâr:
13.76 USD
Ortalama zarar:
-19.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-383.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-383.32 USD (5)
Aylık büyüme:
1.74%
Yıllık tahmin:
24.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.65 USD
Maksimum:
491.81 USD (3.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.79% (323.08 USD)
Varlığa göre:
64.56% (6 344.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 434
EURUSD 346
AUDUSD 131
EURGBP 103
USDCAD 77
NZDCAD 39
GBPCAD 27
AUDNZD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 4.1K
EURUSD 789
AUDUSD 1.1K
EURGBP 568
USDCAD 1.1K
NZDCAD 381
GBPCAD 42
AUDNZD 13
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 53K
EURUSD 12K
AUDUSD 9.1K
EURGBP 11K
USDCAD -4.2K
NZDCAD 5K
GBPCAD 1.2K
AUDNZD 502
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +557.89 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +178.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -383.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.47 × 58
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
EagleFX-Live
1.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 603
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Varchev-Real
1.87 × 23
131 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 01:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 14:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.25 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.20 21:58
Share of trading days is too low
