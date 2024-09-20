- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 162
Kârla kapanan işlemler:
926 (79.69%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (20.31%)
En iyi işlem:
557.89 USD
En kötü işlem:
-137.83 USD
Brüt kâr:
12 740.05 USD (157 270 pips)
Brüt zarar:
-4 688.83 USD (69 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (178.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
802.06 USD (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
92.95%
Maks. mevduat yükü:
14.41%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.37
Alış işlemleri:
554 (47.68%)
Satış işlemleri:
608 (52.32%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
6.93 USD
Ortalama kâr:
13.76 USD
Ortalama zarar:
-19.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-383.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-383.32 USD (5)
Aylık büyüme:
1.74%
Yıllık tahmin:
24.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.65 USD
Maksimum:
491.81 USD (3.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.79% (323.08 USD)
Varlığa göre:
64.56% (6 344.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|434
|EURUSD
|346
|AUDUSD
|131
|EURGBP
|103
|USDCAD
|77
|NZDCAD
|39
|GBPCAD
|27
|AUDNZD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|4.1K
|EURUSD
|789
|AUDUSD
|1.1K
|EURGBP
|568
|USDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|381
|GBPCAD
|42
|AUDNZD
|13
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|53K
|EURUSD
|12K
|AUDUSD
|9.1K
|EURGBP
|11K
|USDCAD
|-4.2K
|NZDCAD
|5K
|GBPCAD
|1.2K
|AUDNZD
|502
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +557.89 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +178.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -383.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.47 × 58
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
EagleFX-Live
|1.00 × 6
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.01 × 603
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Varchev-Real
|1.87 × 23
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
143%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
52
100%
1 162
79%
93%
2.71
6.93
USD
USD
65%
1:500