SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Global Trading
Tatsiana Charnyshova Koroliouk

Global Trading

Tatsiana Charnyshova Koroliouk
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 143%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 162
Bénéfice trades:
926 (79.69%)
Perte trades:
236 (20.31%)
Meilleure transaction:
557.89 USD
Pire transaction:
-137.83 USD
Bénéfice brut:
12 740.05 USD (157 270 pips)
Perte brute:
-4 688.83 USD (69 828 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (178.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
802.06 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
92.95%
Charge de dépôt maximale:
14.41%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
16.37
Longs trades:
554 (47.68%)
Courts trades:
608 (52.32%)
Facteur de profit:
2.72
Rendement attendu:
6.93 USD
Bénéfice moyen:
13.76 USD
Perte moyenne:
-19.87 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-383.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-383.32 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.28%
Prévision annuelle:
28.19%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.65 USD
Maximal:
491.81 USD (3.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.79% (323.08 USD)
Par fonds propres:
64.56% (6 344.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 434
EURUSD 346
AUDUSD 131
EURGBP 103
USDCAD 77
NZDCAD 39
GBPCAD 27
AUDNZD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 4.1K
EURUSD 789
AUDUSD 1.1K
EURGBP 568
USDCAD 1.1K
NZDCAD 381
GBPCAD 42
AUDNZD 13
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 53K
EURUSD 12K
AUDUSD 9.1K
EURGBP 11K
USDCAD -4.2K
NZDCAD 5K
GBPCAD 1.2K
AUDNZD 502
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +557.89 USD
Pire transaction: -138 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +178.57 USD
Perte consécutive maximale: -383.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.47 × 58
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
EagleFX-Live
1.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 603
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Varchev-Real
1.87 × 23
131 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 01:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 14:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.25 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.20 21:58
Share of trading days is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Global Trading
30 USD par mois
143%
0
0
USD
15K
USD
52
100%
1 162
79%
93%
2.71
6.93
USD
65%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.