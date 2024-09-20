SegnaliSezioni
Tatsiana Charnyshova Koroliouk

Global Trading

Tatsiana Charnyshova Koroliouk
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 143%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 162
Profit Trade:
926 (79.69%)
Loss Trade:
236 (20.31%)
Best Trade:
557.89 USD
Worst Trade:
-137.83 USD
Profitto lordo:
12 740.05 USD (157 270 pips)
Perdita lorda:
-4 688.83 USD (69 828 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (178.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
802.06 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
92.95%
Massimo carico di deposito:
14.41%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
16.37
Long Trade:
554 (47.68%)
Short Trade:
608 (52.32%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
6.93 USD
Profitto medio:
13.76 USD
Perdita media:
-19.87 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-383.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-383.32 USD (5)
Crescita mensile:
1.96%
Previsione annuale:
24.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.65 USD
Massimale:
491.81 USD (3.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.79% (323.08 USD)
Per equità:
64.56% (6 344.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 434
EURUSD 346
AUDUSD 131
EURGBP 103
USDCAD 77
NZDCAD 39
GBPCAD 27
AUDNZD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 4.1K
EURUSD 789
AUDUSD 1.1K
EURGBP 568
USDCAD 1.1K
NZDCAD 381
GBPCAD 42
AUDNZD 13
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 53K
EURUSD 12K
AUDUSD 9.1K
EURGBP 11K
USDCAD -4.2K
NZDCAD 5K
GBPCAD 1.2K
AUDNZD 502
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +557.89 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +178.57 USD
Massima perdita consecutiva: -383.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.47 × 58
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
EagleFX-Live
1.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 603
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Varchev-Real
1.87 × 23
131 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 01:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.01 14:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.25 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.20 21:58
Share of trading days is too low
