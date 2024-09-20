- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 162
Profit Trade:
926 (79.69%)
Loss Trade:
236 (20.31%)
Best Trade:
557.89 USD
Worst Trade:
-137.83 USD
Profitto lordo:
12 740.05 USD (157 270 pips)
Perdita lorda:
-4 688.83 USD (69 828 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (178.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
802.06 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
92.95%
Massimo carico di deposito:
14.41%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
16.37
Long Trade:
554 (47.68%)
Short Trade:
608 (52.32%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
6.93 USD
Profitto medio:
13.76 USD
Perdita media:
-19.87 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-383.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-383.32 USD (5)
Crescita mensile:
1.96%
Previsione annuale:
24.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.65 USD
Massimale:
491.81 USD (3.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.79% (323.08 USD)
Per equità:
64.56% (6 344.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|434
|EURUSD
|346
|AUDUSD
|131
|EURGBP
|103
|USDCAD
|77
|NZDCAD
|39
|GBPCAD
|27
|AUDNZD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|4.1K
|EURUSD
|789
|AUDUSD
|1.1K
|EURGBP
|568
|USDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|381
|GBPCAD
|42
|AUDNZD
|13
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|53K
|EURUSD
|12K
|AUDUSD
|9.1K
|EURGBP
|11K
|USDCAD
|-4.2K
|NZDCAD
|5K
|GBPCAD
|1.2K
|AUDNZD
|502
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +557.89 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +178.57 USD
Massima perdita consecutiva: -383.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.47 × 58
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
EagleFX-Live
|1.00 × 6
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.01 × 603
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Varchev-Real
|1.87 × 23
