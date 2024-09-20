- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
457
Kârla kapanan işlemler:
327 (71.55%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (28.45%)
En iyi işlem:
59.85 USD
En kötü işlem:
-89.71 USD
Brüt kâr:
1 585.97 USD (111 118 pips)
Brüt zarar:
-971.82 USD (64 345 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (39.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.12 USD (10)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
73.83%
Maks. mevduat yükü:
8.06%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
201 (43.98%)
Satış işlemleri:
256 (56.02%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.34 USD
Ortalama kâr:
4.85 USD
Ortalama zarar:
-7.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-388.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-388.86 USD (7)
Aylık büyüme:
0.38%
Yıllık tahmin:
6.75%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.55 USD
Maksimum:
390.19 USD (3.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.86% (391.03 USD)
Varlığa göre:
3.93% (394.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|84
|EURNZD
|77
|EURAUD
|54
|EURCAD
|36
|NZDCAD
|28
|AUDNZD
|26
|AUDUSD
|26
|EURUSD
|24
|NZDUSD
|24
|AUDCHF
|23
|USDCAD
|15
|CADCHF
|9
|EURJPY
|9
|NZDCHF
|7
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|4
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|152
|EURNZD
|201
|EURAUD
|106
|EURCAD
|99
|NZDCAD
|44
|AUDNZD
|52
|AUDUSD
|-341
|EURUSD
|83
|NZDUSD
|63
|AUDCHF
|46
|USDCAD
|19
|CADCHF
|15
|EURJPY
|23
|NZDCHF
|13
|NZDJPY
|10
|USDCHF
|10
|CADJPY
|13
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|9.4K
|EURNZD
|14K
|EURAUD
|2.7K
|EURCAD
|7.8K
|NZDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|2.5K
|AUDUSD
|-9.7K
|EURUSD
|5.7K
|NZDUSD
|2.3K
|AUDCHF
|3.1K
|USDCAD
|2K
|CADCHF
|346
|EURJPY
|2.1K
|NZDCHF
|1K
|NZDJPY
|-2.1K
|USDCHF
|759
|CADJPY
|979
|AUDJPY
|91
|USDJPY
|387
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.85 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +39.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -388.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
RoboForex-ECN
|2.11 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.45 × 20
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.85 × 274
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 2
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
Ava-Real 1-MT5
|8.77 × 230
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
98
60%
457
71%
74%
1.63
1.34
USD
USD
4%
1:30