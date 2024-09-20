SinyallerBölümler
Trinh Cong Luan

AluOxi

Trinh Cong Luan
0 inceleme
Güvenilirlik
98 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 6%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
457
Kârla kapanan işlemler:
327 (71.55%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (28.45%)
En iyi işlem:
59.85 USD
En kötü işlem:
-89.71 USD
Brüt kâr:
1 585.97 USD (111 118 pips)
Brüt zarar:
-971.82 USD (64 345 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (39.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.12 USD (10)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
73.83%
Maks. mevduat yükü:
8.06%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
201 (43.98%)
Satış işlemleri:
256 (56.02%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.34 USD
Ortalama kâr:
4.85 USD
Ortalama zarar:
-7.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-388.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-388.86 USD (7)
Aylık büyüme:
0.38%
Yıllık tahmin:
6.75%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.55 USD
Maksimum:
390.19 USD (3.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.86% (391.03 USD)
Varlığa göre:
3.93% (394.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 84
EURNZD 77
EURAUD 54
EURCAD 36
NZDCAD 28
AUDNZD 26
AUDUSD 26
EURUSD 24
NZDUSD 24
AUDCHF 23
USDCAD 15
CADCHF 9
EURJPY 9
NZDCHF 7
NZDJPY 5
USDCHF 4
CADJPY 3
AUDJPY 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 152
EURNZD 201
EURAUD 106
EURCAD 99
NZDCAD 44
AUDNZD 52
AUDUSD -341
EURUSD 83
NZDUSD 63
AUDCHF 46
USDCAD 19
CADCHF 15
EURJPY 23
NZDCHF 13
NZDJPY 10
USDCHF 10
CADJPY 13
AUDJPY 1
USDJPY 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 9.4K
EURNZD 14K
EURAUD 2.7K
EURCAD 7.8K
NZDCAD 3.1K
AUDNZD 2.5K
AUDUSD -9.7K
EURUSD 5.7K
NZDUSD 2.3K
AUDCHF 3.1K
USDCAD 2K
CADCHF 346
EURJPY 2.1K
NZDCHF 1K
NZDJPY -2.1K
USDCHF 759
CADJPY 979
AUDJPY 91
USDJPY 387
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.85 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +39.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -388.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
RoboForex-ECN
2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.85 × 274
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 2
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.27 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.09 15:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.08 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 13:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 02:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 22:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 04:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 03:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 15:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 23:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.20 09:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.97% of days out of 309 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AluOxi
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
10K
USD
98
60%
457
71%
74%
1.63
1.34
USD
4%
1:30
