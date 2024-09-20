SignauxSections
Trinh Cong Luan

AluOxi

Trinh Cong Luan
0 avis
Fiabilité
98 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 6%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
457
Bénéfice trades:
327 (71.55%)
Perte trades:
130 (28.45%)
Meilleure transaction:
59.85 USD
Pire transaction:
-89.71 USD
Bénéfice brut:
1 585.97 USD (111 118 pips)
Perte brute:
-971.82 USD (64 345 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (39.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.12 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
73.83%
Charge de dépôt maximale:
8.06%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
201 (43.98%)
Courts trades:
256 (56.02%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
1.34 USD
Bénéfice moyen:
4.85 USD
Perte moyenne:
-7.48 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-388.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-388.86 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.38%
Prévision annuelle:
6.75%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.55 USD
Maximal:
390.19 USD (3.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.86% (391.03 USD)
Par fonds propres:
3.93% (394.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 84
EURNZD 77
EURAUD 54
EURCAD 36
NZDCAD 28
AUDNZD 26
AUDUSD 26
EURUSD 24
NZDUSD 24
AUDCHF 23
USDCAD 15
CADCHF 9
EURJPY 9
NZDCHF 7
NZDJPY 5
USDCHF 4
CADJPY 3
AUDJPY 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 152
EURNZD 201
EURAUD 106
EURCAD 99
NZDCAD 44
AUDNZD 52
AUDUSD -341
EURUSD 83
NZDUSD 63
AUDCHF 46
USDCAD 19
CADCHF 15
EURJPY 23
NZDCHF 13
NZDJPY 10
USDCHF 10
CADJPY 13
AUDJPY 1
USDJPY 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 9.4K
EURNZD 14K
EURAUD 2.7K
EURCAD 7.8K
NZDCAD 3.1K
AUDNZD 2.5K
AUDUSD -9.7K
EURUSD 5.7K
NZDUSD 2.3K
AUDCHF 3.1K
USDCAD 2K
CADCHF 346
EURJPY 2.1K
NZDCHF 1K
NZDJPY -2.1K
USDCHF 759
CADJPY 979
AUDJPY 91
USDJPY 387
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.85 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +39.05 USD
Perte consécutive maximale: -388.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RoboForex-ECN
2.15 × 175
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.86 × 271
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 227
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 plus...
Aucun avis
2025.08.27 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.09 15:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.08 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 13:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 02:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 22:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 04:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 03:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 15:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 23:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.20 09:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.97% of days out of 309 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AluOxi
30 USD par mois
6%
0
0
USD
10K
USD
98
60%
457
71%
74%
1.63
1.34
USD
4%
1:30
Copier

