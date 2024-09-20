- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
457
Profit Trade:
327 (71.55%)
Loss Trade:
130 (28.45%)
Best Trade:
59.85 USD
Worst Trade:
-89.71 USD
Profitto lordo:
1 585.97 USD (111 118 pips)
Perdita lorda:
-971.82 USD (64 345 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (39.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.12 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
73.83%
Massimo carico di deposito:
8.06%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
201 (43.98%)
Short Trade:
256 (56.02%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
4.85 USD
Perdita media:
-7.48 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-388.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-388.86 USD (7)
Crescita mensile:
0.38%
Previsione annuale:
6.75%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.55 USD
Massimale:
390.19 USD (3.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.86% (391.03 USD)
Per equità:
3.93% (394.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|84
|EURNZD
|77
|EURAUD
|54
|EURCAD
|36
|NZDCAD
|28
|AUDNZD
|26
|AUDUSD
|26
|EURUSD
|24
|NZDUSD
|24
|AUDCHF
|23
|USDCAD
|15
|CADCHF
|9
|EURJPY
|9
|NZDCHF
|7
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|4
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|152
|EURNZD
|201
|EURAUD
|106
|EURCAD
|99
|NZDCAD
|44
|AUDNZD
|52
|AUDUSD
|-341
|EURUSD
|83
|NZDUSD
|63
|AUDCHF
|46
|USDCAD
|19
|CADCHF
|15
|EURJPY
|23
|NZDCHF
|13
|NZDJPY
|10
|USDCHF
|10
|CADJPY
|13
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|9.4K
|EURNZD
|14K
|EURAUD
|2.7K
|EURCAD
|7.8K
|NZDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|2.5K
|AUDUSD
|-9.7K
|EURUSD
|5.7K
|NZDUSD
|2.3K
|AUDCHF
|3.1K
|USDCAD
|2K
|CADCHF
|346
|EURJPY
|2.1K
|NZDCHF
|1K
|NZDJPY
|-2.1K
|USDCHF
|759
|CADJPY
|979
|AUDJPY
|91
|USDJPY
|387
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.85 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +39.05 USD
Massima perdita consecutiva: -388.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
RoboForex-ECN
|2.11 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.45 × 20
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.85 × 274
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 2
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
Ava-Real 1-MT5
|8.77 × 230
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
