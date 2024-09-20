SegnaliSezioni
Trinh Cong Luan

AluOxi

Trinh Cong Luan
0 recensioni
Affidabilità
98 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 6%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
457
Profit Trade:
327 (71.55%)
Loss Trade:
130 (28.45%)
Best Trade:
59.85 USD
Worst Trade:
-89.71 USD
Profitto lordo:
1 585.97 USD (111 118 pips)
Perdita lorda:
-971.82 USD (64 345 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (39.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.12 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
73.83%
Massimo carico di deposito:
8.06%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
201 (43.98%)
Short Trade:
256 (56.02%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
4.85 USD
Perdita media:
-7.48 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-388.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-388.86 USD (7)
Crescita mensile:
0.38%
Previsione annuale:
6.75%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.55 USD
Massimale:
390.19 USD (3.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.86% (391.03 USD)
Per equità:
3.93% (394.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 84
EURNZD 77
EURAUD 54
EURCAD 36
NZDCAD 28
AUDNZD 26
AUDUSD 26
EURUSD 24
NZDUSD 24
AUDCHF 23
USDCAD 15
CADCHF 9
EURJPY 9
NZDCHF 7
NZDJPY 5
USDCHF 4
CADJPY 3
AUDJPY 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 152
EURNZD 201
EURAUD 106
EURCAD 99
NZDCAD 44
AUDNZD 52
AUDUSD -341
EURUSD 83
NZDUSD 63
AUDCHF 46
USDCAD 19
CADCHF 15
EURJPY 23
NZDCHF 13
NZDJPY 10
USDCHF 10
CADJPY 13
AUDJPY 1
USDJPY 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 9.4K
EURNZD 14K
EURAUD 2.7K
EURCAD 7.8K
NZDCAD 3.1K
AUDNZD 2.5K
AUDUSD -9.7K
EURUSD 5.7K
NZDUSD 2.3K
AUDCHF 3.1K
USDCAD 2K
CADCHF 346
EURJPY 2.1K
NZDCHF 1K
NZDJPY -2.1K
USDCHF 759
CADJPY 979
AUDJPY 91
USDJPY 387
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.85 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +39.05 USD
Massima perdita consecutiva: -388.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
RoboForex-ECN
2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.45 × 20
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.85 × 274
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 2
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 più
Non ci sono recensioni
2025.08.27 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.09 15:56
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.08 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 13:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 02:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 22:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 04:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 03:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 15:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 23:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.20 09:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.97% of days out of 309 days of the signal's entire lifetime.
