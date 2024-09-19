SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kawel Group 7
Andri Yanto

Kawel Group 7

Andri Yanto
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 37 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 389%
Axi-US02-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
540
Kârla kapanan işlemler:
484 (89.62%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (10.37%)
En iyi işlem:
505.06 USD
En kötü işlem:
-119.70 USD
Brüt kâr:
7 113.13 USD (542 906 pips)
Brüt zarar:
-1 444.35 USD (69 002 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (1 166.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 246.70 USD (47)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
46.49%
Maks. mevduat yükü:
70.45%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
24.36
Alış işlemleri:
539 (99.81%)
Satış işlemleri:
1 (0.19%)
Kâr faktörü:
4.92
Beklenen getiri:
10.50 USD
Ortalama kâr:
14.70 USD
Ortalama zarar:
-25.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-113.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-232.70 USD (3)
Aylık büyüme:
8.17%
Yıllık tahmin:
99.11%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
232.70 USD (4.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.87% (168.96 USD)
Varlığa göre:
46.84% (972.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 315
XAGUSD 200
S&P.fs 19
BTCUSD 5
NATGAS.fs 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.7K
XAGUSD 2.2K
S&P.fs 766
BTCUSD 17
NATGAS.fs 16
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 170K
XAGUSD 29K
S&P.fs 108K
BTCUSD 167K
NATGAS.fs 159
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +505.06 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 166.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -113.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.76 × 21
ICMarketsSC-Live17
0.78 × 777
ICMarketsSC-Live12
0.81 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.82 × 497
ICMarketsSC-Live22
0.94 × 122
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.07 × 117
Axi-US07-Live
1.16 × 32
Axi-US05-Live
1.37 × 230
Pepperstone-Edge05
1.61 × 458
MEXIntGroup-Real
1.67 × 790
ICMarketsSC-Live08
1.71 × 14
RoboForex-ECN
1.82 × 559
ICMarketsSC-Live16
1.99 × 2052
Pepperstone-Demo02
2.00 × 5
Pepperstone-Edge12
2.03 × 394
ICMarketsSC-Live10
2.09 × 140
ICMarketsSC-Live24
2.19 × 26
Exness-Real7
2.24 × 21
ICMarketsSC-Live26
2.32 × 241
ICMarketsSC-Live27
2.48 × 183
ICMarketsSC-Live06
2.50 × 2
20 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 21:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.19 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.