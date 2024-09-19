- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
540
Kârla kapanan işlemler:
484 (89.62%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (10.37%)
En iyi işlem:
505.06 USD
En kötü işlem:
-119.70 USD
Brüt kâr:
7 113.13 USD (542 906 pips)
Brüt zarar:
-1 444.35 USD (69 002 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (1 166.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 246.70 USD (47)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
46.49%
Maks. mevduat yükü:
70.45%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
24.36
Alış işlemleri:
539 (99.81%)
Satış işlemleri:
1 (0.19%)
Kâr faktörü:
4.92
Beklenen getiri:
10.50 USD
Ortalama kâr:
14.70 USD
Ortalama zarar:
-25.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-113.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-232.70 USD (3)
Aylık büyüme:
8.17%
Yıllık tahmin:
99.11%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
232.70 USD (4.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.87% (168.96 USD)
Varlığa göre:
46.84% (972.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|315
|XAGUSD
|200
|S&P.fs
|19
|BTCUSD
|5
|NATGAS.fs
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.7K
|XAGUSD
|2.2K
|S&P.fs
|766
|BTCUSD
|17
|NATGAS.fs
|16
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|170K
|XAGUSD
|29K
|S&P.fs
|108K
|BTCUSD
|167K
|NATGAS.fs
|159
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +505.06 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 166.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -113.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.76 × 21
|
ICMarketsSC-Live17
|0.78 × 777
|
ICMarketsSC-Live12
|0.81 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.82 × 497
|
ICMarketsSC-Live22
|0.94 × 122
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 117
|
Axi-US07-Live
|1.16 × 32
|
Axi-US05-Live
|1.37 × 230
|
Pepperstone-Edge05
|1.61 × 458
|
MEXIntGroup-Real
|1.67 × 790
|
ICMarketsSC-Live08
|1.71 × 14
|
RoboForex-ECN
|1.82 × 559
|
ICMarketsSC-Live16
|1.99 × 2052
|
Pepperstone-Demo02
|2.00 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|2.03 × 394
|
ICMarketsSC-Live10
|2.09 × 140
|
ICMarketsSC-Live24
|2.19 × 26
|
Exness-Real7
|2.24 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|2.32 × 241
|
ICMarketsSC-Live27
|2.48 × 183
|
ICMarketsSC-Live06
|2.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 37 USD
389%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
53
88%
540
89%
46%
4.92
10.50
USD
USD
47%
1:100