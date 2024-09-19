Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US02-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXPIG-LIVE 0.00 × 1 Axi-US06-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live32 0.76 × 21 ICMarketsSC-Live17 0.78 × 777 ICMarketsSC-Live12 0.81 × 21 ICMarketsSC-Live05 0.82 × 497 ICMarketsSC-Live22 0.94 × 122 ICMarketsSC-Live25 1.00 × 2 FusionMarkets-Live 1.07 × 117 Axi-US07-Live 1.16 × 32 Axi-US05-Live 1.37 × 230 Pepperstone-Edge05 1.61 × 458 MEXIntGroup-Real 1.67 × 790 ICMarketsSC-Live08 1.71 × 14 RoboForex-ECN 1.82 × 559 ICMarketsSC-Live16 1.99 × 2052 Pepperstone-Demo02 2.00 × 5 Pepperstone-Edge12 2.03 × 394 ICMarketsSC-Live10 2.09 × 140 ICMarketsSC-Live24 2.19 × 26 Exness-Real7 2.24 × 21 ICMarketsSC-Live26 2.32 × 241 ICMarketsSC-Live27 2.48 × 183 ICMarketsSC-Live06 2.50 × 2 20 plus...