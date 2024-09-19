SignauxSections
Andri Yanto

Kawel Group 7

Andri Yanto
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 389%
Axi-US02-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
540
Bénéfice trades:
484 (89.62%)
Perte trades:
56 (10.37%)
Meilleure transaction:
505.06 USD
Pire transaction:
-119.70 USD
Bénéfice brut:
7 113.13 USD (542 906 pips)
Perte brute:
-1 444.35 USD (69 002 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (1 166.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 246.70 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
46.49%
Charge de dépôt maximale:
70.45%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
24.36
Longs trades:
539 (99.81%)
Courts trades:
1 (0.19%)
Facteur de profit:
4.92
Rendement attendu:
10.50 USD
Bénéfice moyen:
14.70 USD
Perte moyenne:
-25.79 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-113.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-232.70 USD (3)
Croissance mensuelle:
8.82%
Prévision annuelle:
107.06%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
232.70 USD (4.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.87% (168.96 USD)
Par fonds propres:
46.84% (972.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 315
XAGUSD 200
S&P.fs 19
BTCUSD 5
NATGAS.fs 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.7K
XAGUSD 2.2K
S&P.fs 766
BTCUSD 17
NATGAS.fs 16
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 170K
XAGUSD 29K
S&P.fs 108K
BTCUSD 167K
NATGAS.fs 159
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +505.06 USD
Pire transaction: -120 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 166.05 USD
Perte consécutive maximale: -113.10 USD

Aucun avis
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 21:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.19 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
