SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Kawel Group 7
Andri Yanto

Kawel Group 7

Andri Yanto
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 37 USD al mese
crescita dal 2024 389%
Axi-US02-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
540
Profit Trade:
484 (89.62%)
Loss Trade:
56 (10.37%)
Best Trade:
505.06 USD
Worst Trade:
-119.70 USD
Profitto lordo:
7 113.13 USD (542 906 pips)
Perdita lorda:
-1 444.35 USD (69 002 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (1 166.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 246.70 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
46.49%
Massimo carico di deposito:
70.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
24.36
Long Trade:
539 (99.81%)
Short Trade:
1 (0.19%)
Fattore di profitto:
4.92
Profitto previsto:
10.50 USD
Profitto medio:
14.70 USD
Perdita media:
-25.79 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-113.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-232.70 USD (3)
Crescita mensile:
8.82%
Previsione annuale:
107.06%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
232.70 USD (4.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.87% (168.96 USD)
Per equità:
46.84% (972.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 315
XAGUSD 200
S&P.fs 19
BTCUSD 5
NATGAS.fs 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.7K
XAGUSD 2.2K
S&P.fs 766
BTCUSD 17
NATGAS.fs 16
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 170K
XAGUSD 29K
S&P.fs 108K
BTCUSD 167K
NATGAS.fs 159
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +505.06 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 166.05 USD
Massima perdita consecutiva: -113.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US02-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.76 × 21
ICMarketsSC-Live17
0.78 × 777
ICMarketsSC-Live12
0.81 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.82 × 497
ICMarketsSC-Live22
0.94 × 122
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.07 × 117
Axi-US07-Live
1.16 × 32
Axi-US05-Live
1.37 × 230
Pepperstone-Edge05
1.61 × 458
MEXIntGroup-Real
1.67 × 790
ICMarketsSC-Live08
1.71 × 14
RoboForex-ECN
1.82 × 559
ICMarketsSC-Live16
1.99 × 2052
Pepperstone-Demo02
2.00 × 5
Pepperstone-Edge12
2.03 × 394
ICMarketsSC-Live10
2.09 × 140
ICMarketsSC-Live24
2.19 × 26
Exness-Real7
2.24 × 21
ICMarketsSC-Live26
2.32 × 241
ICMarketsSC-Live27
2.48 × 183
ICMarketsSC-Live06
2.50 × 2
20 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 21:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.19 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Kawel Group 7
37USD al mese
389%
0
0
USD
4.3K
USD
53
88%
540
89%
46%
4.92
10.50
USD
47%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.