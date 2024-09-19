SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / P791 Parental love
Guan Xi Liang

P791 Parental love

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 17%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 226
Kârla kapanan işlemler:
1 255 (56.37%)
Zararla kapanan işlemler:
971 (43.62%)
En iyi işlem:
68.90 USD
En kötü işlem:
-61.03 USD
Brüt kâr:
6 344.17 USD (404 028 pips)
Brüt zarar:
-6 223.80 USD (401 024 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (102.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.66 USD (18)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
27.74%
Maks. mevduat yükü:
28.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
1 113 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 113 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
5.06 USD
Ortalama zarar:
-6.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-114.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-240.86 USD (11)
Aylık büyüme:
13.33%
Yıllık tahmin:
158.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
294.37 USD
Maksimum:
906.00 USD (60.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.52% (906.00 USD)
Varlığa göre:
8.29% (68.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 946
NAS100 657
US500 623
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -454
NAS100 345
US500 230
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -29K
NAS100 27K
US500 5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.90 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +102.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 24120
Pepperstone-MT5-Live01
2.29 × 700
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
FusionMarkets-Live
7.19 × 1339
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
父母的爱
İnceleme yok
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 363 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 19:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 01:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 17:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.02 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 11:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 18:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
P791 Parental love
Ayda 999 USD
17%
0
0
USD
846
USD
54
100%
2 226
56%
28%
1.01
0.05
USD
60%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.