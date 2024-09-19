- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 226
Profit Trade:
1 255 (56.37%)
Loss Trade:
971 (43.62%)
Best Trade:
68.90 USD
Worst Trade:
-61.03 USD
Profitto lordo:
6 344.17 USD (404 028 pips)
Perdita lorda:
-6 223.80 USD (401 024 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (102.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.66 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
27.74%
Massimo carico di deposito:
28.80%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
1 113 (50.00%)
Short Trade:
1 113 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
5.06 USD
Perdita media:
-6.41 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-114.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-240.86 USD (11)
Crescita mensile:
12.91%
Previsione annuale:
158.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
294.37 USD
Massimale:
906.00 USD (60.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.52% (906.00 USD)
Per equità:
8.29% (68.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|946
|NAS100
|657
|US500
|623
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|-454
|NAS100
|345
|US500
|230
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-29K
|NAS100
|27K
|US500
|5K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +68.90 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +102.87 USD
Massima perdita consecutiva: -114.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 24120
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.29 × 700
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3298
|
FusionMarkets-Live
|7.19 × 1339
|
VantageFX-Live
|21.50 × 2
|
OctaFX-Real
|22.00 × 1
父母的爱
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
17%
0
0
USD
USD
846
USD
USD
54
100%
2 226
56%
28%
1.01
0.05
USD
USD
60%
1:200