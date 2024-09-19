SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / P791 Parental love
Guan Xi Liang

P791 Parental love

Guan Xi Liang
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 17%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 226
Profit Trade:
1 255 (56.37%)
Loss Trade:
971 (43.62%)
Best Trade:
68.90 USD
Worst Trade:
-61.03 USD
Profitto lordo:
6 344.17 USD (404 028 pips)
Perdita lorda:
-6 223.80 USD (401 024 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (102.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.66 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
27.74%
Massimo carico di deposito:
28.80%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
1 113 (50.00%)
Short Trade:
1 113 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
5.06 USD
Perdita media:
-6.41 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-114.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-240.86 USD (11)
Crescita mensile:
12.91%
Previsione annuale:
158.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
294.37 USD
Massimale:
906.00 USD (60.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.52% (906.00 USD)
Per equità:
8.29% (68.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 946
NAS100 657
US500 623
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -454
NAS100 345
US500 230
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -29K
NAS100 27K
US500 5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.90 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +102.87 USD
Massima perdita consecutiva: -114.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 24120
Pepperstone-MT5-Live01
2.29 × 700
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
FusionMarkets-Live
7.19 × 1339
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
父母的爱
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
P791 Parental love
999USD al mese
17%
0
0
USD
846
USD
54
100%
2 226
56%
28%
1.01
0.05
USD
60%
1:200
