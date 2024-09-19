SignauxSections
Guan Xi Liang

P791 Parental love

Guan Xi Liang
0 avis
Fiabilité
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 16%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 225
Bénéfice trades:
1 254 (56.35%)
Perte trades:
971 (43.64%)
Meilleure transaction:
68.90 USD
Pire transaction:
-61.03 USD
Bénéfice brut:
6 338.07 USD (403 906 pips)
Perte brute:
-6 223.80 USD (401 024 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (102.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
297.66 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
27.74%
Charge de dépôt maximale:
28.80%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
1 112 (49.98%)
Courts trades:
1 113 (50.02%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
5.05 USD
Perte moyenne:
-6.41 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-114.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-240.86 USD (11)
Croissance mensuelle:
6.30%
Prévision annuelle:
73.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
294.37 USD
Maximal:
906.00 USD (60.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.52% (906.00 USD)
Par fonds propres:
8.29% (68.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 946
NAS100 657
US500 622
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -454
NAS100 345
US500 224
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -29K
NAS100 27K
US500 4.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +68.90 USD
Pire transaction: -61 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +102.87 USD
Perte consécutive maximale: -114.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 24120
Pepperstone-MT5-Live01
2.29 × 700
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
FusionMarkets-Live
7.19 × 1339
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
父母的爱
Aucun avis
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 363 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 19:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 01:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 317 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 17:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.02 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 11:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 18:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
