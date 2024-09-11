SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Anak Rantau
Dedi Wiyono

Anak Rantau

Dedi Wiyono
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 81%
FBS-Real-10
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
110 (62.85%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (37.14%)
En iyi işlem:
1 103.37 USD
En kötü işlem:
-275.67 USD
Brüt kâr:
3 829.97 USD (86 232 pips)
Brüt zarar:
-1 405.71 USD (333 145 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (28.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 517.07 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
25.92%
Maks. mevduat yükü:
25.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.36
Alış işlemleri:
97 (55.43%)
Satış işlemleri:
78 (44.57%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
13.85 USD
Ortalama kâr:
34.82 USD
Ortalama zarar:
-21.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-143.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-278.51 USD (3)
Aylık büyüme:
-2.15%
Yıllık tahmin:
-25.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
381.36 USD (10.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.60% (381.36 USD)
Varlığa göre:
29.00% (234.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 145
archived 14
BTCUSD 9
GBPUSD 3
GBPJPY 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -285
archived 2.7K
BTCUSD -22
GBPUSD 7
GBPJPY 4
USDJPY 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -26K
archived 0
BTCUSD -222K
GBPUSD 238
GBPJPY 586
USDJPY 413
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 103.37 USD
En kötü işlem: -276 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +28.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 10
Tickmill-Live05
0.00 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
NPBFX-Real
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 12
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
SIGNAL Anak Rantau Specifically XAU-USD 

Target Profit 1-2%  / day

We also provide copy trade, profit sharing 70:30

VPS fee $4 / month

WA:081372613378

İnceleme yok
2025.08.01 12:42
Share of trading days is too low
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 01:01
Share of trading days is too low
2025.06.23 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 15:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 11:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 07:04
Share of trading days is too low
2025.05.08 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 11:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.