İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
110 (62.85%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (37.14%)
En iyi işlem:
1 103.37 USD
En kötü işlem:
-275.67 USD
Brüt kâr:
3 829.97 USD (86 232 pips)
Brüt zarar:
-1 405.71 USD (333 145 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (28.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 517.07 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
25.92%
Maks. mevduat yükü:
25.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.36
Alış işlemleri:
97 (55.43%)
Satış işlemleri:
78 (44.57%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
13.85 USD
Ortalama kâr:
34.82 USD
Ortalama zarar:
-21.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-143.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-278.51 USD (3)
Aylık büyüme:
-2.15%
Yıllık tahmin:
-25.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
381.36 USD (10.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.60% (381.36 USD)
Varlığa göre:
29.00% (234.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|archived
|14
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-285
|archived
|2.7K
|BTCUSD
|-22
|GBPUSD
|7
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-26K
|archived
|0
|BTCUSD
|-222K
|GBPUSD
|238
|GBPJPY
|586
|USDJPY
|413
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 103.37 USD
En kötü işlem: -276 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +28.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
