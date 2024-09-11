SegnaliSezioni
Dedi Wiyono
0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 81%
FBS-Real-10
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
110 (62.85%)
Loss Trade:
65 (37.14%)
Best Trade:
1 103.37 USD
Worst Trade:
-275.67 USD
Profitto lordo:
3 829.97 USD (86 232 pips)
Perdita lorda:
-1 405.71 USD (333 145 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (28.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 517.07 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
25.92%
Massimo carico di deposito:
25.53%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.36
Long Trade:
97 (55.43%)
Short Trade:
78 (44.57%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
13.85 USD
Profitto medio:
34.82 USD
Perdita media:
-21.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-143.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-278.51 USD (3)
Crescita mensile:
-2.13%
Previsione annuale:
-25.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
381.36 USD (10.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.60% (381.36 USD)
Per equità:
29.00% (234.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 145
archived 14
BTCUSD 9
GBPUSD 3
GBPJPY 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -285
archived 2.7K
BTCUSD -22
GBPUSD 7
GBPJPY 4
USDJPY 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -26K
archived 0
BTCUSD -222K
GBPUSD 238
GBPJPY 586
USDJPY 413
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 103.37 USD
Worst Trade: -276 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +28.38 USD
Massima perdita consecutiva: -143.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 10
Tickmill-Live05
0.00 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
NPBFX-Real
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 12
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
127 più
SIGNAL Anak Rantau Specifically XAU-USD 

Target Profit 1-2%  / day

We also provide copy trade, profit sharing 70:30

VPS fee $4 / month

WA:081372613378

