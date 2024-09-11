- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
110 (62.85%)
Loss Trade:
65 (37.14%)
Best Trade:
1 103.37 USD
Worst Trade:
-275.67 USD
Profitto lordo:
3 829.97 USD (86 232 pips)
Perdita lorda:
-1 405.71 USD (333 145 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (28.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 517.07 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
25.92%
Massimo carico di deposito:
25.53%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.36
Long Trade:
97 (55.43%)
Short Trade:
78 (44.57%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
13.85 USD
Profitto medio:
34.82 USD
Perdita media:
-21.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-143.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-278.51 USD (3)
Crescita mensile:
-2.13%
Previsione annuale:
-25.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
381.36 USD (10.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.60% (381.36 USD)
Per equità:
29.00% (234.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|archived
|14
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-285
|archived
|2.7K
|BTCUSD
|-22
|GBPUSD
|7
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-26K
|archived
|0
|BTCUSD
|-222K
|GBPUSD
|238
|GBPJPY
|586
|USDJPY
|413
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 103.37 USD
Worst Trade: -276 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +28.38 USD
Massima perdita consecutiva: -143.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 11
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
NPBFX-Real
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 12
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
SIGNAL Anak Rantau Specifically XAU-USD
Target Profit 1-2% / day
We also provide copy trade, profit sharing 70:30
VPS fee $4 / month
WA:081372613378
