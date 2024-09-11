- Croissance
Trades:
174
Bénéfice trades:
109 (62.64%)
Perte trades:
65 (37.36%)
Meilleure transaction:
1 103.37 USD
Pire transaction:
-275.67 USD
Bénéfice brut:
3 828.88 USD (86 123 pips)
Perte brute:
-1 405.71 USD (333 145 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (28.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 517.07 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
25.92%
Charge de dépôt maximale:
25.53%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.35
Longs trades:
96 (55.17%)
Courts trades:
78 (44.83%)
Facteur de profit:
2.72
Rendement attendu:
13.93 USD
Bénéfice moyen:
35.13 USD
Perte moyenne:
-21.63 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-143.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-278.51 USD (3)
Croissance mensuelle:
-2.13%
Prévision annuelle:
-25.87%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
381.36 USD (10.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.60% (381.36 USD)
Par fonds propres:
29.00% (234.34 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|archived
|14
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-287
|archived
|2.7K
|BTCUSD
|-22
|GBPUSD
|7
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-26K
|archived
|0
|BTCUSD
|-222K
|GBPUSD
|238
|GBPJPY
|586
|USDJPY
|413
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 11
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
NPBFX-Real
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 12
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
SIGNAL Anak Rantau Specifically XAU-USD
Target Profit 1-2% / day
We also provide copy trade, profit sharing 70:30
VPS fee $4 / month
WA:081372613378
