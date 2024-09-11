SignauxSections
Dedi Wiyono

Anak Rantau

Dedi Wiyono
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 81%
FBS-Real-10
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
174
Bénéfice trades:
109 (62.64%)
Perte trades:
65 (37.36%)
Meilleure transaction:
1 103.37 USD
Pire transaction:
-275.67 USD
Bénéfice brut:
3 828.88 USD (86 123 pips)
Perte brute:
-1 405.71 USD (333 145 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (28.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 517.07 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
25.92%
Charge de dépôt maximale:
25.53%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.35
Longs trades:
96 (55.17%)
Courts trades:
78 (44.83%)
Facteur de profit:
2.72
Rendement attendu:
13.93 USD
Bénéfice moyen:
35.13 USD
Perte moyenne:
-21.63 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-143.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-278.51 USD (3)
Croissance mensuelle:
-2.13%
Prévision annuelle:
-25.87%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
381.36 USD (10.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.60% (381.36 USD)
Par fonds propres:
29.00% (234.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 144
archived 14
BTCUSD 9
GBPUSD 3
GBPJPY 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -287
archived 2.7K
BTCUSD -22
GBPUSD 7
GBPJPY 4
USDJPY 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -26K
archived 0
BTCUSD -222K
GBPUSD 238
GBPJPY 586
USDJPY 413
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 103.37 USD
Pire transaction: -276 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +28.38 USD
Perte consécutive maximale: -143.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 10
Tickmill-Live05
0.00 × 6
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
NPBFX-Real
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 12
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
127 plus...
SIGNAL Anak Rantau Specifically XAU-USD 

Target Profit 1-2%  / day

We also provide copy trade, profit sharing 70:30

VPS fee $4 / month

WA:081372613378

Aucun avis
2025.08.01 12:42
Share of trading days is too low
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 01:01
Share of trading days is too low
2025.06.23 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 15:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 15:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 11:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 07:04
Share of trading days is too low
2025.05.08 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 11:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
