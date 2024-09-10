- Büyüme
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
234 (81.53%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (18.47%)
En iyi işlem:
30.46 USD
En kötü işlem:
-31.13 USD
Brüt kâr:
657.62 USD (71 807 pips)
Brüt zarar:
-151.37 USD (16 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (61.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.75 USD (29)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
73.08%
Maks. mevduat yükü:
5.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.96
Alış işlemleri:
153 (53.31%)
Satış işlemleri:
134 (46.69%)
Kâr faktörü:
4.34
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-2.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.32 USD (2)
Aylık büyüme:
0.87%
Yıllık tahmin:
10.52%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
42.32 USD (2.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.86% (42.32 USD)
Varlığa göre:
31.65% (240.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|62
|EURCHF
|49
|AUDNZD
|38
|USDCHF
|27
|EURUSD
|22
|EURGBP
|21
|NZDUSD
|14
|EURCAD
|13
|EURNZD
|12
|AUDUSD
|11
|AUDCAD
|7
|USDCAD
|7
|CADCHF
|2
|GBPCAD
|1
|EURAUD
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|78
|EURCHF
|125
|AUDNZD
|15
|USDCHF
|106
|EURUSD
|16
|EURGBP
|36
|NZDUSD
|22
|EURCAD
|19
|EURNZD
|5
|AUDUSD
|33
|AUDCAD
|23
|USDCAD
|11
|CADCHF
|3
|GBPCAD
|13
|EURAUD
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|12K
|EURCHF
|11K
|AUDNZD
|3.1K
|USDCHF
|7.4K
|EURUSD
|1.8K
|EURGBP
|2.3K
|NZDUSD
|2.3K
|EURCAD
|2.7K
|EURNZD
|763
|AUDUSD
|3.4K
|AUDCAD
|3K
|USDCAD
|3.5K
|CADCHF
|265
|GBPCAD
|1.8K
|EURAUD
|64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.46 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +61.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
AFMarkets-Live
|0.00 × 1
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
TitanFX-06
|0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
ICMarkets-Live16
|0.21 × 239
Pepperstone-Edge07
|0.23 × 22
EGlobalTrade-Classic3
|0.23 × 26
Pepperstone-04
|0.29 × 14
Pepperstone-Edge09
|0.31 × 39
XMUK-Real 17
|0.37 × 105
ICMarketsSC-Live08
|0.37 × 212
TitanFX-05
|0.45 × 11
UniverseWheel-Live
|0.46 × 13
ICMarkets-Live03
|0.47 × 312
ICMarkets-Live09
|0.48 × 62
EGlobal-Cent4
|0.49 × 117
ICMarkets-Live07
|0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
|0.50 × 4
EuropeFX1-Live
|0.50 × 6
EGlobal-Cent5
|0.54 × 61
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.57 × 42
EGlobalTrade-Cent1
|0.57 × 14
AxioryAsia-02Live
|0.62 × 162
ICMarkets-Live06
|0.63 × 8
