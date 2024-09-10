Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AFMarkets-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 ICMarkets-Live23 0.00 × 2 TitanFX-06 0.00 × 2 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 2 ICMarkets-Live16 0.21 × 239 Pepperstone-Edge07 0.23 × 22 EGlobalTrade-Classic3 0.23 × 26 Pepperstone-04 0.29 × 14 Pepperstone-Edge09 0.31 × 39 XMUK-Real 17 0.37 × 105 ICMarketsSC-Live08 0.37 × 212 TitanFX-05 0.45 × 11 UniverseWheel-Live 0.46 × 13 ICMarkets-Live03 0.47 × 312 ICMarkets-Live09 0.48 × 62 EGlobal-Cent4 0.49 × 117 ICMarkets-Live07 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.50 × 4 EuropeFX1-Live 0.50 × 6 EGlobal-Cent5 0.54 × 61 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.57 × 42 EGlobalTrade-Cent1 0.57 × 14 AxioryAsia-02Live 0.62 × 162 ICMarkets-Live06 0.63 × 8 134 daha fazla...