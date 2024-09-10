SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FFuMACv2
Dmitrii Urakov

FFuMACv2

Dmitrii Urakov
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 39%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
234 (81.53%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (18.47%)
En iyi işlem:
30.46 USD
En kötü işlem:
-31.13 USD
Brüt kâr:
657.62 USD (71 807 pips)
Brüt zarar:
-151.37 USD (16 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (61.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.75 USD (29)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
73.08%
Maks. mevduat yükü:
5.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.96
Alış işlemleri:
153 (53.31%)
Satış işlemleri:
134 (46.69%)
Kâr faktörü:
4.34
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-2.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.32 USD (2)
Aylık büyüme:
0.87%
Yıllık tahmin:
10.52%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
42.32 USD (2.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.86% (42.32 USD)
Varlığa göre:
31.65% (240.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 62
EURCHF 49
AUDNZD 38
USDCHF 27
EURUSD 22
EURGBP 21
NZDUSD 14
EURCAD 13
EURNZD 12
AUDUSD 11
AUDCAD 7
USDCAD 7
CADCHF 2
GBPCAD 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 78
EURCHF 125
AUDNZD 15
USDCHF 106
EURUSD 16
EURGBP 36
NZDUSD 22
EURCAD 19
EURNZD 5
AUDUSD 33
AUDCAD 23
USDCAD 11
CADCHF 3
GBPCAD 13
EURAUD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 12K
EURCHF 11K
AUDNZD 3.1K
USDCHF 7.4K
EURUSD 1.8K
EURGBP 2.3K
NZDUSD 2.3K
EURCAD 2.7K
EURNZD 763
AUDUSD 3.4K
AUDCAD 3K
USDCAD 3.5K
CADCHF 265
GBPCAD 1.8K
EURAUD 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.46 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +61.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AFMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
TitanFX-06
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.21 × 239
Pepperstone-Edge07
0.23 × 22
EGlobalTrade-Classic3
0.23 × 26
Pepperstone-04
0.29 × 14
Pepperstone-Edge09
0.31 × 39
XMUK-Real 17
0.37 × 105
ICMarketsSC-Live08
0.37 × 212
TitanFX-05
0.45 × 11
UniverseWheel-Live
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.47 × 312
ICMarkets-Live09
0.48 × 62
EGlobal-Cent4
0.49 × 117
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.50 × 4
EuropeFX1-Live
0.50 × 6
EGlobal-Cent5
0.54 × 61
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.57 × 42
EGlobalTrade-Cent1
0.57 × 14
AxioryAsia-02Live
0.62 × 162
ICMarkets-Live06
0.63 × 8
134 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.12 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 16:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 12:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 06:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
