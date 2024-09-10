SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FFuMACv2
Dmitrii Urakov

FFuMACv2

Dmitrii Urakov
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 39%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
287
Bénéfice trades:
234 (81.53%)
Perte trades:
53 (18.47%)
Meilleure transaction:
30.46 USD
Pire transaction:
-31.13 USD
Bénéfice brut:
657.62 USD (71 807 pips)
Perte brute:
-151.37 USD (16 538 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (61.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.75 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
73.08%
Charge de dépôt maximale:
5.52%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
11.96
Longs trades:
153 (53.31%)
Courts trades:
134 (46.69%)
Facteur de profit:
4.34
Rendement attendu:
1.76 USD
Bénéfice moyen:
2.81 USD
Perte moyenne:
-2.86 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-8.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.32 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.87%
Prévision annuelle:
10.52%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
42.32 USD (2.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.86% (42.32 USD)
Par fonds propres:
31.65% (240.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 62
EURCHF 49
AUDNZD 38
USDCHF 27
EURUSD 22
EURGBP 21
NZDUSD 14
EURCAD 13
EURNZD 12
AUDUSD 11
AUDCAD 7
USDCAD 7
CADCHF 2
GBPCAD 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 78
EURCHF 125
AUDNZD 15
USDCHF 106
EURUSD 16
EURGBP 36
NZDUSD 22
EURCAD 19
EURNZD 5
AUDUSD 33
AUDCAD 23
USDCAD 11
CADCHF 3
GBPCAD 13
EURAUD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 12K
EURCHF 11K
AUDNZD 3.1K
USDCHF 7.4K
EURUSD 1.8K
EURGBP 2.3K
NZDUSD 2.3K
EURCAD 2.7K
EURNZD 763
AUDUSD 3.4K
AUDCAD 3K
USDCAD 3.5K
CADCHF 265
GBPCAD 1.8K
EURAUD 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.46 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +61.75 USD
Perte consécutive maximale: -8.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobal-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AFMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
TitanFX-06
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.21 × 239
Pepperstone-Edge07
0.23 × 22
EGlobalTrade-Classic3
0.23 × 26
Pepperstone-04
0.29 × 14
Pepperstone-Edge09
0.31 × 39
XMUK-Real 17
0.37 × 105
ICMarketsSC-Live08
0.37 × 212
TitanFX-05
0.45 × 11
UniverseWheel-Live
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.47 × 312
ICMarkets-Live09
0.48 × 62
EGlobal-Cent4
0.49 × 117
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.50 × 4
EuropeFX1-Live
0.50 × 6
EGlobal-Cent5
0.54 × 61
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.57 × 42
EGlobalTrade-Cent1
0.57 × 14
AxioryAsia-02Live
0.62 × 162
ICMarkets-Live06
0.63 × 8
134 plus...
Aucun avis
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.12 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 16:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 12:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 06:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.