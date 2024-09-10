SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / X888 Tomorrow will be better
Guan Xi Liang

X888 Tomorrow will be better

Guan Xi Liang
0 inceleme
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -69%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 436
Kârla kapanan işlemler:
992 (69.08%)
Zararla kapanan işlemler:
444 (30.92%)
En iyi işlem:
53.61 EUR
En kötü işlem:
-169.29 EUR
Brüt kâr:
3 343.76 EUR (885 947 pips)
Brüt zarar:
-3 435.38 EUR (733 481 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (11.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
137.52 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
37.81%
Maks. mevduat yükü:
27.41%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
912 (63.51%)
Satış işlemleri:
524 (36.49%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.06 EUR
Ortalama kâr:
3.37 EUR
Ortalama zarar:
-7.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-109.13 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-190.36 EUR (5)
Aylık büyüme:
70.37%
Yıllık tahmin:
853.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
289.11 EUR
Maksimum:
799.73 EUR (69.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.28% (799.73 EUR)
Varlığa göre:
24.74% (81.39 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 618
USDJPYm# 287
EURUSDm# 224
GBPUSDm# 59
GBPJPYm# 57
US30Cash 54
US100Cash 53
GER40Cash 46
US500Cash 38
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# -226
USDJPYm# -1
EURUSDm# 77
GBPUSDm# -9
GBPJPYm# -7
US30Cash 12
US100Cash -23
GER40Cash 104
US500Cash -31
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 36K
USDJPYm# -1.4K
EURUSDm# 5.6K
GBPUSDm# -1.2K
GBPJPYm# -1.2K
US30Cash 15K
US100Cash 4K
GER40Cash 91K
US500Cash 5.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.61 EUR
En kötü işlem: -169 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +11.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -109.13 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

明天更好
İnceleme yok
2025.11.13 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 00:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 23:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 13:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 04:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 12:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.27 00:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 23:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 19:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 21:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 20:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
