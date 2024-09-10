SignauxSections
Guan Xi Liang

X888 Tomorrow will be better

Guan Xi Liang
0 avis
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -69%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 436
Bénéfice trades:
992 (69.08%)
Perte trades:
444 (30.92%)
Meilleure transaction:
53.61 EUR
Pire transaction:
-169.29 EUR
Bénéfice brut:
3 343.76 EUR (885 947 pips)
Perte brute:
-3 435.38 EUR (733 481 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (11.68 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
137.52 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
37.81%
Charge de dépôt maximale:
27.41%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
912 (63.51%)
Courts trades:
524 (36.49%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.06 EUR
Bénéfice moyen:
3.37 EUR
Perte moyenne:
-7.74 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-109.13 EUR)
Perte consécutive maximale:
-190.36 EUR (5)
Croissance mensuelle:
70.37%
Prévision annuelle:
853.80%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
289.11 EUR
Maximal:
799.73 EUR (69.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.28% (799.73 EUR)
Par fonds propres:
24.74% (81.39 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 618
USDJPYm# 287
EURUSDm# 224
GBPUSDm# 59
GBPJPYm# 57
US30Cash 54
US100Cash 53
GER40Cash 46
US500Cash 38
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# -226
USDJPYm# -1
EURUSDm# 77
GBPUSDm# -9
GBPJPYm# -7
US30Cash 12
US100Cash -23
GER40Cash 104
US500Cash -31
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 36K
USDJPYm# -1.4K
EURUSDm# 5.6K
GBPUSDm# -1.2K
GBPJPYm# -1.2K
US30Cash 15K
US100Cash 4K
GER40Cash 91K
US500Cash 5.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.61 EUR
Pire transaction: -169 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +11.68 EUR
Perte consécutive maximale: -109.13 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

明天更好
2025.11.13 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 00:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 23:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 13:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 04:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 12:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.27 00:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 23:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 19:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 21:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 20:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.