Guan Xi Liang

X888 Tomorrow will be better

Guan Xi Liang
0 recensioni
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -69%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 436
Profit Trade:
992 (69.08%)
Loss Trade:
444 (30.92%)
Best Trade:
53.61 EUR
Worst Trade:
-169.29 EUR
Profitto lordo:
3 343.76 EUR (885 947 pips)
Perdita lorda:
-3 435.38 EUR (733 481 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (11.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
137.52 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
37.81%
Massimo carico di deposito:
27.41%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
912 (63.51%)
Short Trade:
524 (36.49%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.06 EUR
Profitto medio:
3.37 EUR
Perdita media:
-7.74 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-109.13 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-190.36 EUR (5)
Crescita mensile:
70.37%
Previsione annuale:
853.80%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
289.11 EUR
Massimale:
799.73 EUR (69.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.28% (799.73 EUR)
Per equità:
24.74% (81.39 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 618
USDJPYm# 287
EURUSDm# 224
GBPUSDm# 59
GBPJPYm# 57
US30Cash 54
US100Cash 53
GER40Cash 46
US500Cash 38
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# -226
USDJPYm# -1
EURUSDm# 77
GBPUSDm# -9
GBPJPYm# -7
US30Cash 12
US100Cash -23
GER40Cash 104
US500Cash -31
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 36K
USDJPYm# -1.4K
EURUSDm# 5.6K
GBPUSDm# -1.2K
GBPJPYm# -1.2K
US30Cash 15K
US100Cash 4K
GER40Cash 91K
US500Cash 5.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.61 EUR
Worst Trade: -169 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +11.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -109.13 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

明天更好
Non ci sono recensioni
2025.11.13 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 00:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 23:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 13:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 04:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 12:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.27 00:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 23:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 19:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 21:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 20:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.