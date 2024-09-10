- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 436
Profit Trade:
992 (69.08%)
Loss Trade:
444 (30.92%)
Best Trade:
53.61 EUR
Worst Trade:
-169.29 EUR
Profitto lordo:
3 343.76 EUR (885 947 pips)
Perdita lorda:
-3 435.38 EUR (733 481 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (11.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
137.52 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
37.81%
Massimo carico di deposito:
27.41%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
912 (63.51%)
Short Trade:
524 (36.49%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.06 EUR
Profitto medio:
3.37 EUR
Perdita media:
-7.74 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-109.13 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-190.36 EUR (5)
Crescita mensile:
70.37%
Previsione annuale:
853.80%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
289.11 EUR
Massimale:
799.73 EUR (69.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.28% (799.73 EUR)
Per equità:
24.74% (81.39 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|618
|USDJPYm#
|287
|EURUSDm#
|224
|GBPUSDm#
|59
|GBPJPYm#
|57
|US30Cash
|54
|US100Cash
|53
|GER40Cash
|46
|US500Cash
|38
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|-226
|USDJPYm#
|-1
|EURUSDm#
|77
|GBPUSDm#
|-9
|GBPJPYm#
|-7
|US30Cash
|12
|US100Cash
|-23
|GER40Cash
|104
|US500Cash
|-31
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|36K
|USDJPYm#
|-1.4K
|EURUSDm#
|5.6K
|GBPUSDm#
|-1.2K
|GBPJPYm#
|-1.2K
|US30Cash
|15K
|US100Cash
|4K
|GER40Cash
|91K
|US500Cash
|5.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.61 EUR
Worst Trade: -169 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +11.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -109.13 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
明天更好
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-69%
0
0
USD
USD
435
EUR
EUR
62
99%
1 436
69%
38%
0.97
-0.06
EUR
EUR
92%
1:500