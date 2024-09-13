SinyallerBölümler
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading AI Eli

Romain Francois Bernard Julian
0 inceleme
Güvenilirlik
118 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 280%
RoboForex-ECN
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 622
Kârla kapanan işlemler:
3 290 (71.18%)
Zararla kapanan işlemler:
1 332 (28.82%)
En iyi işlem:
617.33 EUR
En kötü işlem:
-665.25 EUR
Brüt kâr:
34 851.00 EUR (3 685 180 pips)
Brüt zarar:
-25 380.30 EUR (3 697 707 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (280.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 499.44 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
89.11%
Maks. mevduat yükü:
12.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.78
Alış işlemleri:
2 335 (50.52%)
Satış işlemleri:
2 287 (49.48%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
2.05 EUR
Ortalama kâr:
10.59 EUR
Ortalama zarar:
-19.05 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-1 740.76 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 740.76 EUR (32)
Aylık büyüme:
7.99%
Yıllık tahmin:
97.45%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.09 EUR
Maksimum:
2 504.92 EUR (17.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.83% (2 506.35 EUR)
Varlığa göre:
23.83% (1 977.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2185
AUDCAD 368
AUDNZD 284
EURUSD 281
AUDUSD 257
USDJPY 255
CADCHF 249
EURGBP 168
USDCAD 124
GBPUSD 83
GBPJPY 57
GBPCHF 53
EURAUD 52
EURJPY 48
AUDJPY 48
EURCHF 29
CADJPY 28
USDCHF 20
NZDCAD 11
NZDUSD 10
EURCAD 6
CHFJPY 3
GBPNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.1K
AUDCAD 3.3K
AUDNZD -81
EURUSD 406
AUDUSD 555
USDJPY 186
CADCHF 187
EURGBP 238
USDCAD 207
GBPUSD 60
GBPJPY -176
GBPCHF 210
EURAUD -1.3K
EURJPY -14
AUDJPY -100
EURCHF -95
CADJPY 35
USDCHF 26
NZDCAD 25
NZDUSD 34
EURCAD 10
CHFJPY 7
GBPNZD 11
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -44K
AUDCAD 44K
AUDNZD -1.7K
EURUSD 9K
AUDUSD 11K
USDJPY -9.6K
CADCHF 13K
EURGBP 6.1K
USDCAD 8.9K
GBPUSD -6.8K
GBPJPY -11K
GBPCHF -352
EURAUD -29K
EURJPY 0
AUDJPY -6.6K
EURCHF -7.5K
CADJPY 2.4K
USDCHF 1.6K
NZDCAD 3.3K
NZDUSD 1.7K
EURCAD 1.7K
CHFJPY 1.1K
GBPNZD 1.8K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +617.33 EUR
En kötü işlem: -665 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +280.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 740.76 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 29
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
StriforLLC-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 1020
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.81 × 2147
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
1.93 × 46
67 daha fazla...
We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.

Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.



İnceleme yok
2025.07.17 06:19
80% of growth achieved within 37 days. This comprises 4.93% of days out of 751 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 15:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.09 23:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.25 13:01
No swaps are charged
2024.09.25 13:01
No swaps are charged
2024.09.13 21:02
No swaps are charged on the signal account
2024.09.13 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.13 11:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.09 10:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.09 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.09 10:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
