SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Andorra Trading AI Eli
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading AI Eli

Romain Francois Bernard Julian
0 recensioni
Affidabilità
118 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 280%
RoboForex-ECN
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 622
Profit Trade:
3 290 (71.18%)
Loss Trade:
1 332 (28.82%)
Best Trade:
617.33 EUR
Worst Trade:
-665.25 EUR
Profitto lordo:
34 851.00 EUR (3 685 180 pips)
Perdita lorda:
-25 380.30 EUR (3 697 707 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (280.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 499.44 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
89.11%
Massimo carico di deposito:
12.91%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.78
Long Trade:
2 335 (50.52%)
Short Trade:
2 287 (49.48%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
2.05 EUR
Profitto medio:
10.59 EUR
Perdita media:
-19.05 EUR
Massime perdite consecutive:
32 (-1 740.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 740.76 EUR (32)
Crescita mensile:
8.03%
Previsione annuale:
97.45%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.09 EUR
Massimale:
2 504.92 EUR (17.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.83% (2 506.35 EUR)
Per equità:
23.83% (1 977.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2185
AUDCAD 368
AUDNZD 284
EURUSD 281
AUDUSD 257
USDJPY 255
CADCHF 249
EURGBP 168
USDCAD 124
GBPUSD 83
GBPJPY 57
GBPCHF 53
EURAUD 52
EURJPY 48
AUDJPY 48
EURCHF 29
CADJPY 28
USDCHF 20
NZDCAD 11
NZDUSD 10
EURCAD 6
CHFJPY 3
GBPNZD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.1K
AUDCAD 3.3K
AUDNZD -81
EURUSD 406
AUDUSD 555
USDJPY 186
CADCHF 187
EURGBP 238
USDCAD 207
GBPUSD 60
GBPJPY -176
GBPCHF 210
EURAUD -1.3K
EURJPY -14
AUDJPY -100
EURCHF -95
CADJPY 35
USDCHF 26
NZDCAD 25
NZDUSD 34
EURCAD 10
CHFJPY 7
GBPNZD 11
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -44K
AUDCAD 44K
AUDNZD -1.7K
EURUSD 9K
AUDUSD 11K
USDJPY -9.6K
CADCHF 13K
EURGBP 6.1K
USDCAD 8.9K
GBPUSD -6.8K
GBPJPY -11K
GBPCHF -352
EURAUD -29K
EURJPY 0
AUDJPY -6.6K
EURCHF -7.5K
CADJPY 2.4K
USDCHF 1.6K
NZDCAD 3.3K
NZDUSD 1.7K
EURCAD 1.7K
CHFJPY 1.1K
GBPNZD 1.8K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +617.33 EUR
Worst Trade: -665 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +280.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 740.76 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 29
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
StriforLLC-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 1020
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.81 × 2147
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
1.93 × 46
67 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.

Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.



Non ci sono recensioni
2025.07.17 06:19
80% of growth achieved within 37 days. This comprises 4.93% of days out of 751 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 15:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.09 23:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.25 13:01
No swaps are charged
2024.09.25 13:01
No swaps are charged
2024.09.13 21:02
No swaps are charged on the signal account
2024.09.13 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.13 11:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.09 10:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.09 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.09 10:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Andorra Trading AI Eli
30USD al mese
280%
0
0
USD
6.5K
EUR
118
98%
4 622
71%
89%
1.37
2.05
EUR
30%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.