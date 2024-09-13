- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2185
|AUDCAD
|368
|AUDNZD
|284
|EURUSD
|281
|AUDUSD
|257
|USDJPY
|255
|CADCHF
|249
|EURGBP
|168
|USDCAD
|124
|GBPUSD
|83
|GBPJPY
|57
|GBPCHF
|53
|EURAUD
|52
|EURJPY
|48
|AUDJPY
|48
|EURCHF
|29
|CADJPY
|28
|USDCHF
|20
|NZDCAD
|11
|NZDUSD
|10
|EURCAD
|6
|CHFJPY
|3
|GBPNZD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.1K
|AUDCAD
|3.3K
|AUDNZD
|-81
|EURUSD
|406
|AUDUSD
|555
|USDJPY
|186
|CADCHF
|187
|EURGBP
|238
|USDCAD
|207
|GBPUSD
|60
|GBPJPY
|-176
|GBPCHF
|210
|EURAUD
|-1.3K
|EURJPY
|-14
|AUDJPY
|-100
|EURCHF
|-95
|CADJPY
|35
|USDCHF
|26
|NZDCAD
|25
|NZDUSD
|34
|EURCAD
|10
|CHFJPY
|7
|GBPNZD
|11
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-44K
|AUDCAD
|44K
|AUDNZD
|-1.7K
|EURUSD
|9K
|AUDUSD
|11K
|USDJPY
|-9.6K
|CADCHF
|13K
|EURGBP
|6.1K
|USDCAD
|8.9K
|GBPUSD
|-6.8K
|GBPJPY
|-11K
|GBPCHF
|-352
|EURAUD
|-29K
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|-6.6K
|EURCHF
|-7.5K
|CADJPY
|2.4K
|USDCHF
|1.6K
|NZDCAD
|3.3K
|NZDUSD
|1.7K
|EURCAD
|1.7K
|CHFJPY
|1.1K
|GBPNZD
|1.8K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.45 × 22
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 29
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.51 × 1020
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.81 × 2147
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.86 × 7
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.
Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.
