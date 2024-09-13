SignauxSections
Andorra Trading AI Eli

0 avis
Fiabilité
118 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 280%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 622
Bénéfice trades:
3 290 (71.18%)
Perte trades:
1 332 (28.82%)
Meilleure transaction:
617.33 EUR
Pire transaction:
-665.25 EUR
Bénéfice brut:
34 851.00 EUR (3 685 180 pips)
Perte brute:
-25 380.30 EUR (3 697 707 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (280.18 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 499.44 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
89.11%
Charge de dépôt maximale:
12.91%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.78
Longs trades:
2 335 (50.52%)
Courts trades:
2 287 (49.48%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
2.05 EUR
Bénéfice moyen:
10.59 EUR
Perte moyenne:
-19.05 EUR
Pertes consécutives maximales:
32 (-1 740.76 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 740.76 EUR (32)
Croissance mensuelle:
8.62%
Prévision annuelle:
104.56%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.09 EUR
Maximal:
2 504.92 EUR (17.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.83% (2 506.35 EUR)
Par fonds propres:
23.83% (1 977.86 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2185
AUDCAD 368
AUDNZD 284
EURUSD 281
AUDUSD 257
USDJPY 255
CADCHF 249
EURGBP 168
USDCAD 124
GBPUSD 83
GBPJPY 57
GBPCHF 53
EURAUD 52
EURJPY 48
AUDJPY 48
EURCHF 29
CADJPY 28
USDCHF 20
NZDCAD 11
NZDUSD 10
EURCAD 6
CHFJPY 3
GBPNZD 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.1K
AUDCAD 3.3K
AUDNZD -81
EURUSD 406
AUDUSD 555
USDJPY 186
CADCHF 187
EURGBP 238
USDCAD 207
GBPUSD 60
GBPJPY -176
GBPCHF 210
EURAUD -1.3K
EURJPY -14
AUDJPY -100
EURCHF -95
CADJPY 35
USDCHF 26
NZDCAD 25
NZDUSD 34
EURCAD 10
CHFJPY 7
GBPNZD 11
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -44K
AUDCAD 44K
AUDNZD -1.7K
EURUSD 9K
AUDUSD 11K
USDJPY -9.6K
CADCHF 13K
EURGBP 6.1K
USDCAD 8.9K
GBPUSD -6.8K
GBPJPY -11K
GBPCHF -352
EURAUD -29K
EURJPY 0
AUDJPY -6.6K
EURCHF -7.5K
CADJPY 2.4K
USDCHF 1.6K
NZDCAD 3.3K
NZDUSD 1.7K
EURCAD 1.7K
CHFJPY 1.1K
GBPNZD 1.8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +617.33 EUR
Pire transaction: -665 EUR
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 32
Bénéfice consécutif maximal: +280.18 EUR
Perte consécutive maximale: -1 740.76 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.45 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.00 × 29
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
StriforLLC-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 1020
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.81 × 2147
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
1.93 × 46
67 plus...
Nous sommes une petite équipe de trader manuels, et nous nous sommes tournés progressivement vers le trading automatisé. Nous gérons des fonds pour des clients, et notre maître mot est la sécurité sur le long terme. Nous ne faisons pas de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Beaucoup de traders vont vous montrer des résultats exceptionnels, mais jamais vous dire que le compte a explosé un an plus tard, et que tout a été perdu.

 Pour gagner durablement en Trading, il faut mettre en place des mécanismes de sécurité, et des robots qui surveillent les autres robots. Nos résultats sont moyens, soit de 4 à 8 % mensuellement. En trading c’est peu, mais c’est le prix de la tranquillité. Nous installons plusieurs robots sur nos comptes afin de diversifier le risque.

N’hésitez pas à nous contacter par email EA456@PM.me pour un suivi personnalisé ou tout simplement pour connaître les stratégies utilisées. En utilisant notre code d’affiliation SDOK chez Roboforex, vous bénéficierez d’économies sur les frais de courtages.


Aucun avis
2025.07.17 06:19
80% of growth achieved within 37 days. This comprises 4.93% of days out of 751 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 15:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.09 23:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.25 13:01
No swaps are charged
2024.09.25 13:01
No swaps are charged
2024.09.13 21:02
No swaps are charged on the signal account
2024.09.13 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.13 11:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.09 10:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.09 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.09 10:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Andorra Trading AI Eli
30 USD par mois
280%
0
0
USD
6.5K
EUR
118
98%
4 622
71%
89%
1.37
2.05
EUR
30%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.